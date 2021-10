Google rewolucjonizuje połączenia z infoliniami. Trzy świetne funkcje Pixeli 6

Takie rozwiązania powinny być w każdym smartfonie.

Oszczędność czasu i nerwów

Poza Direct My Call, Google przedstawiło też dwa inne rozwiązania, które pomogą zaoszczędzić sporo czasu, podczas dzwonienia na infolinie: Hold For Me i Wait Times. Pierwsze, to coś, co moim zdaniem od dawna powinno być dostępne w każdym smartfonie. Funkcja pozwala zająć się czymś innym, podczas czekania na zgłoszenie się konsultanta i dopiero gdy ten podniesie słuchawkę, smartfon wyświetli powiadomienie o tym fakcie i umożliwi powrót do rozmowy. Użytkownik nie będzie więc musiał słuchać wywołujących ból głowy melodyjek i denerwować się, że zbyt długo nikt się nie zgłasza.



Optymalny czas na skontaktowanie się z infolinią pomoże znaleźć funkcja Wait Times, która jeszcze podczas wybierania numeru wyświetla średni czas oczekiwania na zgłoszenie się konsultantów.



Wszystkie powyższe rozwiązania będą początkowo dostępne jedynie w smartfonach Pixel 6, i to w wybranych krajach (wśród nich oczywiście nie ma Polski). Miejmy jednak nadzieję, że z czasem zostaną udostępnione wszystkim użytkownikom Androida.



