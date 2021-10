Ekran Galaxy Z Flip 3 psuje się na zgięciu? Kolejne niepokojące doniesienia

Składane smartfony, jak Galaxy Z Flip 3 tchnęły sporo świeżości na rynku mobilnym. W końcu mamy wyróżniające się urządzenia z nowymi funkcjonalnościami. Innowacyjne rozwiązania mają jednak swoją cenę i wszystko wskazuje na to, że konstrukcja zaprojektowana przez inżynierów Samsunga nie jest idealna.Znam wiele osób, którym podobają się składane smartfony, ale nie sięgną po nie właśnie z obawy o trwałość składanego ekranu. Producenci zapewniają nas, że element ten jest wytrzymały i powinien przetrać tysiące zgięć, ale jak jest naprawdę?

foto. JimflinJames

foto. Mateusz G. - grupa SAMSUNG Polska

Teraz podobny przypadek pojawił się w Polsce. Na facebookowej grupie SAMSUNG Polska zrzeszającej blisko 30 000 fanów marki pojawił się post użytkownika, któremu zdarzyła się bardzo podobna sytuacja, do tej opisanej powyżej.Użytkownik Galaxy Z Flip 3 twierdzi, że miesiąc po użytkowaniu urządzenia na ekranie pojawiła się przykra niespodzianka. Wyświetlacz jest pęknięty wzdłuż zgięcia, a dodatkowo pod folią ochronną pojawiły się pionowe kreski.Co dalej? Urządzenie zostało zgłoszone na gwarancję. Producent oceni czy kwalifikuje się do wymiany na nowy egzemplarzy, czy zostanie naprawiony w ramach dodatkowo wykupionej usługi Samsung Care+.Oczywiście po kilku opisanych przypadkach trudno wyrokować, jak duża część użytkowników nowego Galaxy Z Flip 3 ma podobny problem. Miejmy nadzieję, że firma Samsung weźmie na siebie odpowiedzialność za tak poważne usterki i wymieni wadliwe urządzenia na nowe.Wysłałem zapytanie do polskiego oddziału firmy Samsung, czy problem jest im znany. Jak tylko uzyskamy odpowiedź, artykuł zostanie uzupełniony.Źródło: Facebook