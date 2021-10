Zamówił PS5 w x-kom. Po roku oczekiwania sklep proponuje droższy zestaw

Dlaczego?

Sytuacja na rynku półprzewodników utrudnia zakup naprawdę wielu produktów. Najczęściej mówi się o problemach z kupnem kart graficznych, a nieco rzadziej zwraca się uwagę na samochody lub elektronikę pokroju chociażby konsol do gier. Jeden z użytkowników serwisu Wykop.pl zwrócił dziś uwagę na sytuację, jaka spotkała go właśnie w sklepie X-kom.Użytkownik Wykopu o pseudonimie @Tetriando podzielił się propozycją, jaką otrzymał od przedstawicieli popularnej sieci sklepów X-kom. Internauta kupił konsolę PlayStation 5 20 listopada 2020 roku (!) i do dziś jej nie otrzymał. Po niemal roku oczekiwania dostał propozycję zmiany zamówienia. Pracownik sklepu zaproponował mu zestaw PlayStation 5 + Pad DualSense + Ghost of Tsushima - Director's Cut w cenie 2899 złotych.- czytamy w mailu.

Dlaczego X-kom składa takie propozycje?

Treść wiadomości, jaką internauta otrzymał od sklepu X-kom. | Źródło: Wykop.plUżytkownik maila otrzymał 19 października o godzinie 11:51. Sklep po roku oczekiwania przedstawił swoją propozycję i dał nieco ponad 24 godziny na odpowiedź. Okej.Internauci są oburzeni postawą sklepu. Grzmią, że sklep zamiast sprzedać samą konsolę, próbuje wcisnąć droższy zestaw. Zastanówmy się nad tą sprawą.Zestaw PlayStation 5 + Pad DualSense + Ghost of Tsushima - Director's Cut znalazłem łącznie w kilku sklepach, m.in. w X-kom Media Markt . Zawartość jest każdorazowo taka sama, cena zbliżona, a dostępność - zerowa. Co to może oznaczać? Tak naprawdę dwie rzeczy.X-kom może otrzymywać tego rodzaju zestawy od, który nie oferuje innych opcji. Jeśli tak, to nie ma raczej możliwości rozdzielenia produktów i sprzedania ich osobno. Bundle to bundle i tyle. W takim przypadku trudno jest dopatrywać się tutaj złej woli sklepu. Z drugiej strony...Sklepy mogą tworzyć, żeby sprzedać konsumentom gry i akcesoria. Powód jest prosty. Skoro sklepy sprzedają mniej konsol, sprzedają też mniej kontrolerów i gier - muszą zatem jakoś podkręcić ich sprzedaż. Nie doszukuję się tu takich praktyk, ale takie sytuacje mają miejsce, a gry są nierzadko przyklejane taśmą do pudełka konsoli.Gdy tylko X-kom prześle swoje stanowisko w tej sprawie - nam albo wykopowiczowi, na pewno zaktualizujemy ten wpis. Jedno jest pewne: to nie pierwszy taki przypadek Źródło: Wykop.pl