Cyberpunkowy powerbank Storm 2 z Indiegogo zasili nawet laptopa

Powerbank "dla elektronicznych nomadów" dostarczy nawet 100 W do urządzeń elektronicznych

Cyberpunkowy powerbank Storm 2 zebrał już miliony na Indiegogo i Kickstarterze

Teoretycznie w powerbankach wiele już zmienić nie można. Coraz szybsze ładowanie, coraz większe pojemności, ewentualnie zredukowanie masy i wielkości, dołożenie większej liczby gniazd. Jednak Storm2 Tech podszedł do sprawy zupełnie inaczej i przygotował ciekawy designerski powerbank.Dostępny na Indiegogo Storm 2 od razu nasuwa skojarzenia ze stylem cyberpunka czy wręcz konkretnie grą Cyberpunk 2077. Jego twórcy nie kryją tego podobieństwa i nazywają go właśnie cyberpunkowym powerbankiem. Boczny panel jest przezroczysty odsłaniając użyte w środku komponenty. W dodatku dołożono stylowy niewielki wyświetlacz 1,14 cala IPS, dzięki któremu da się odczytać znacznie więcej informacji niż w typowym sprzęcie tego rodzaju.Producent zaznacza, że dostarczymy zasilanym urządzeniom nawet 100 W (zgodność chociażby z PD, QC i PPS), co przekłada się na możliwość bardzo szybkiego ładowania nie tylko smartfonów, ale też normalną pracę laptopów. Pojemność ogniwa 25600 mAh (93,5 Wh) jest duża, ale nie przekracza norm bagażu lotniczego. Dzięki niej można naładować iPada nawet 2,5 razy, MacBooka 1,2 razy, a iPhona nawet 7 razy. Pozostałe przytaczane przez firmę przykłady, to dron 2,5 razy i kamerka Go Pro 15 razy. Sam Storm 2 zasilany ładowarką 100 W może być ponownie napełniony w zaledwie 1,5 godziny.Powerbank ma dwa gniazda USB-C, jedno USB-A i jedno okrągłe DC (w jego przypadku można skorzystać z regulacji 3,3-25,2 V 3A). Opcjonalnie do Storm 2 możemy nabyć ładowarkę Shargeek 100W GaN (trzy porty USB-C i jeden USB-A) i przenośny panel solarny - wszystko utrzymane w podobnej stylistyce kojarzącej się z cyberpunkiem.