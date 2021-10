Tanie w eksploatacji inteligentne drukarki HP Smart Tank 700 z dolewaniem atramentu

HP Smart Tank 670 series / Foto: HP

Bogaty zestaw funkcji i obsługa oraz konfiguracja również z poziomu smartfonów i tabletów

Dotykowy panel jest aktywny tylko w momencie, kiedy z niego korzystamy, co nieco zmniejsza pobór energii. Funkcja dwustronnego drukowania może oszczędzać papier, a rezygnacja z kartridżów na rzecz wbudowanych pojemników i napełniania ich buteleczkami ogranicza zużycie plastiku i innych materiałów na tradycyjne kartridże, a także zmniejsza ilość generowanych śmieci. Według HP, startowy zestaw materiałów eksploatacyjnych wystarczy aż na trzy lata druku (zakładając 200 stron miesięcznie), a koszt dokupowania kolejnych butelek nie jest wysoki.Drukarki z omawianej linii HP to oczywiście nie same urządzenia drukujące, a całe wielofunkcyjne kombajny ze skanerami i innymi możliwościami. Mają pełny zestaw funkcji powiązanych z aplikacją HP Smart dla smartfonów i tabletów, można też dzięki niej konfigurować sprzęt. Połączenie odbywa się dzięki dwuzakresowej sieci WiFi 2,4 GHz i 5 GHz (choć opcjonalnie można skorzystać z kabla USB). Drukarki mają też pełne wsparcie dla rozwiązania HP Wolf Essential Security.