Magia Hogwartu w smartwatchu. OnePlus Watch Harry Potter Edition

Stary dobry OnePlus Watch z dodatkami specjalnie dla fanów Harrego Pottera

Już na początku roku mogliśmy oglądać smartwatch OnePlus Watch w edycji "vanilla". Teraz firma kojarzona na początku z "pogromcami flagowców" zaprezentowała wersję smart zegarka dla fanów magicznego uniwersum stworzonego przez J.K. Rowling.Pod względem technicznym, to ten sam produkt. Zmianie uległ aspekt wizualny zegarka, opakowania jak i nowe motywy graficzne w oprogramowaniu. Dostajemy standardowo jak w zwykłej edycji ponad 100 trybów śledzenia aktywności fizycznych, monitorowanie tętna i poziomu nasycenia tlenu we krwi, sterowanie dodatkowymi funkcjami, powiadomienia ze smartfonu i tak dalej.Pierwsze w oczy rzuca się opakowanie rozsuwane niczym ceglana ściana na peronie 9 i 3/4 czy pasek ze skóry ekologicznej z wytłoczonym herbem Hogwartu. Producent dodał też specjalne magiczne tarcze (m.in. inspirowanych konkretnymi domami Hogwartu) czy animację z różdżką podczas ładowania. Obecność Harrego Pottera ogranicza się do wizualnych elementów, nie ma specjalnych nowych funkcji. Co ważne, OnePlus Watch Harry Potter Edition nie wygląda jak tani filmowo-książkowy gadżet, a prezentuje się całkiem elegancko.Fani Harrego Pottera zapewne są niezmiernie podekscytowani i już szykują portfele, ale trzeba ostudzić zapał. OnePlus Watch Harry Potter Edition jest przygotowany specjalnie na rynek Indii i raczej nie pojawi się poza granicami tego kraju. Jeśli jesteście mocno zdeterminowani, to trzeba go sprowadzić na własną rękę. Firma wyceniła go na 19999 rupii indyjskich (około 1050 złotych), choć w przedsprzedaży da się go zgarnąć w niższej cenie 16999 rupii (nieco ponad 890 złotych).Źródło i foto: Oppo / 9to5google