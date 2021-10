Microsoft pracuje nad własnym procesorem dla urządzeń Surface

Kolejny technologiczny gigant z autorskim chipem.

Źródło: Microsoft



Zastąpi produkty Qualcomma, czy Intela?

Wspomniana oferta pracy to nie jedyna wskazówka, pozwalająca podejrzewać, że Microsoft chce opracować własny procesor. Niedawno koreańskie media dotarły do informacji, mówiących o rzekomej współpracy Microsoftu i AMD, mającej na celu wspólne opracowanie procesora opartego o architekturę ARM. Co ciekawe, miałby to być układ wykorzystujący rdzenie Cortex-X1, Cortex-A710 i Cortex A-510, a więc te same, co nadchodzące układy mobilne Qualcomma, MediaTeka i Samsunga. Chipset miałby też wykorzystywać procesor graficzny AMD z mRDNA2 i modem 5G od Samsunga.



Co ciekawe, przecieki wspominają także o tym, że układ po odpowiedniej optymalizacji ma zapewniać wydajność graficzną na poziomie karty Nvidia GeForce GTX 1050. Można więc podejrzewać, że jeśli te doniesienia okażą się być prawdziwe, jednostka zostanie użyta w szerokiej gamie urządzeń, zastępując zarówno niektóre pozycje Intela, jak i Qualcomma.



W sieci pojawia się coraz więcej dowodów wskazujących na to, że Microsoft planuje pójść w ślady największych konkurentów, czyli Google oraz Apple. i opracować własny procesor. Byłby to odważny krok ze strony giganta z Redmond, jednak wszystko wskazuje na to, że konieczny, jeśli firma chce dotrzymać kroku wyżej wymienionym.Przypomnijmy, że Apple ma długą tradycję tworzenia własnych układów scalonych dla urządzeń mobilnych, a w ostatnim czasie, odeszło od współpracy z Intelem, żeby postawić na swoim także w kwestii komputerów, czego efektem jest bardzo udany. Jeśli chodzi o Google, wkrótce zobaczymy nową serię smartfonów Pixel 6 z pierwszym autorskim procesorem o nazwieTeraz portal HotHardware dotarł do ogłoszenia o pracę, opublikowanego przez jeden z działów Microsoftu, dotyczącego dyrektora do spraw architektury System-on-Chip (SoC). Oznacza to, że nawet jeśli Microsoft nie jest jeszcze na etapie tworzenia własnego procesora, to przygotowuje grunt pod takie działanie.