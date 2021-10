Rusza przedsprzedaż Xiaomi 11 Lite 5G NE. Fajne słuchawki gratis

6 GB + 128 GB – cena 1899 zł

8 GB + 128 GB – cena 2099 zł

8 GB + 256 GB – cena 2399 zł

Xiaomi 11 Lite 5G NE to smartfon, który zadebiutował w Polsce przy okazji premiery urządzeń z serii Xiaomi 11T . Urządzenie właśnie wchodzi do sprzedaży, a osoby które skorzystają z promocji mogą liczyć na bonus w postaci słuchawek.Najsmuklejszy smartfon w portfolio Xiaomi sprzedawany jest w cenie od 1899 zł, a gratis otrzymamy słuchawki bezprzewodowe. Oferta jest ograniczona czasowo i obowiązuje od 18 do 24 października 2021 r.Zestaw Redmi Buds 3 Pro oferuje redukcję szumów do 35dB, łączność z dwoma urządzeniami, ładowanie bezprzewodowe i do 28 godzin pracy baterii. Według Xiaomi, słuchawki wykorzystują technologię podwójnej aktywnej redukcji szumów z mikrofonem zwrotnym i mikrofonem typu feed-forward. Skutecznie tłumią one szum z otoczenia i redukują nadmiar hałasu w kanale słuchowym.Xiaomi 11 Lite 5G NE to ciekawa propozycja ze średniej półki cenowej dla osób szukających naprawdę smukłego, stylowego i lekkiego smartfona. Obudowa mierzy zaledwie 6.81 mm grubości, a cała konstrukcja waży 158 gramów. Warto też zauważyć, że moduł aparatu wystaje jedyne 1,77 mm od korpusu.Na froncie znajdziemy 6,55" ekran AMOLED chroniony szkłem Corning Gorilla Glass 5. Panel charakteryzuje się 10-bitową głębią kolorów i certyfikatem Dolby Vision oraz HDR10+. Częstotliwość odświeżania ekranu wynosi 90 Hz. Na pokładzie znajdziemy maksymalnie 8GB RAM LPDDR4X i do 256 GB pamięci UFS 2.2. Bateria 4250 mAh wspiera szybkie ładowanie 33W. Za wydajność odpowiada chip Qualcomm Snapdragon 778G, to ta sama jednostka co w realme GT Master Edition Za zdjęcia odpowiada potrójny sensor z głównym aparatem 64 MP (f/1,79, obiektyw 6P). Uzupełnienie stanowi aparat ultraszerokokątny 8 MP (119° FOV) oraz 5 MP (telemacro, 3-7 cm autofokus).Na pokładzie znajdziemy też podwójne głośniki, czujnik linii papilarnych w ramce obudowy, NFC, 5G, Bluetooth 5.2 i WiFi 6.