Niektóre gry nie będą działały na procesorach Intel Alder Lake

Potencjalne problemy na horyzoncie.

Ta informacja może nie spodobać się graczom, którzy wyczekują premiery procesorów Intel Alder Lake. Według doniesień, 12. generacja procesorów Intel nie będzie z marszu kompatybilna z pewnymi grami komputerowymi. Okazuje się, że najnowsze układy popularnego producenta będą na tyle odbiegały swoją architekturą od dotychczasowych rozwiązań, że niektóre gry z zabezpieczeniami DRM nie będą się chciały na nich uruchamiać.Po lekturze udostępnionej dokumentacji Intela niektórzy programiści obawiają się, że gry wyposażone w antypirackie zabezpieczeniamogą być całkowicie niekompatybilne z układami Intel Alder Lake, dopóki nie zostaną zaktualizowane. O ile nowsze produkcje z pewnością dostaną stosowne łatki, to te starsze, niewspierane nie mogą liczyć na ten sam los. Sytuacja nie jest ponoć jednak aż taka zła.Z sekcji często zadawanych pytań na stronie Intel czytamy:

Co to oznacza dla graczy?

Nowy procesor Intel Alder Lake w ofercie sklepu Amazon.nl. | Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z Amazon.nlIntel poinformował tym samym, że już teraz współpracuje z twórcami DRM, aby tworzyć i rozpowszechniać aktualizacje wymagane przez architekturę Alder Lake. Ma to oznaczać, że większość gier wyposażonych w DRM będzie obsługiwać tę platformę w momencie premiery. Oczywiście produkcje z DRM stanowią mniejszość gier, ale warto mieć gdzieś z tyłu głowy to, że takowe istnieją. Z niektórych zabezpieczenia usunięto od razu po ich złamaniu.Przed ewentualną przesiadką na nową platformę zorientujcie się, czy Wasze ulubione gry są wolne od zabezpieczeń DRM, jak na przykład Denuvo. Jeśli nie, powinniście się dowiedzieć, czy ich twórcy przewidują dostosowanie ich do nowych procesorów marki Intel.Źródło: Intel