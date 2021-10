PinePhone Pro: oto smartfon dla prawdziwych fanów Linuksa

Jak to działa?

Projekt PinePhone pokazał, że grupa zapaleńców może stworzyć urządzenie mobilne z systemem Linux. Przez ostatnie dwa lata zbierano opinie na temat samego urządzenia, aby wypuścić na rynek model Pro.Twórcy projektu informują, że PinePhone Pro to ich flagowy smartfon i najlepszy sposób na korzystanie z systemu Linux na urządzeniu mobilnym. W środku znajdziemy procesor SoC Rockchip pracujący z częstotliwością 1,5 GHz, który współpracuje z 4 GB dwukanałowej pamięci RAM LPDDR4 oraz 128 GB wewnętrznej pamięci flash eMMC (możliwość rozbudowy za pomocą micro SD). Za grafikę odpowiada ARM Mali T860. Za zdjęcia odpowiada główny sensor aparatu głównego Sony IMX258 13MP i przedni sensor 5 MP (OmniVision OV5640).PinePhone informuje, że tworząc wersję Pro, ściśle współpracowano z zespołem inżynierów Rockchip, aby dostroić wydajność SoC, tak aby spełniał on niezbędne wymagania dotyczące temperatury i zużycia baterii. Efektem tej współpracy jest RK3399S – wariant procesora RK3399 stworzony specjalnie dla PinePhone Pro.Na froncie znajdziemy 6-calowy ekran IPS o rozdzielczości 1440 x 720 px, chroniony szkłem Gorilla Glass 4. Za łączność odpowiada AMPAK AP6255 Wi-Fi 11ac + Bluetooth V4.1 oraz Quectel EG25-G wspierający globalne pasma GSM i CDMA. Pojemność baterii nie powala, to zaledwie 3000 mAh. Wymiary urządzenia to 160,8 x 76,6 x 11,1 mm przy masie 215 gramów.W świecie zdominowanym przez Androida i iOS zaskakuje fakt, że smartfon napędzany jest Linuksem. Domyślnym systemem operacyjnym dla PinePhone Pro jest, ale twórcy spodziewają się, że będzie on obsługiwany przez większość systemów operacyjnych już dostępnych dla oryginalnego PinePhone.Co ważne, zespół odpowiedzialny za rozwój PinePhone nie owija w bawełnę. Na stronie projektu napisane jest wprost, że współczesne mobilne systemy operacyjne Linux muszą przejść długą drogę, zanim zostaną uznane za prawdziwą alternatywę dla Androida lub iOS. Obecnie mobilny Linux nie jest w stanie zadowolić większość konsumentów elektroniki głównego nurtu. Urządzenie jest kierowane zatem do wąskiej społeczności, która gotowa jest zaakceptować obecne ograniczenia oprogramowania.Rozpoczęto już przyjmowanie zamówień przedpremierowych na PinePhone Pro, sprzęt wyceniono na. Urządzenia mają być dostarczone do grudnia tego roku.Źródło: pine64