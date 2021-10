Canon pozwany na 5 milionów dolarów za szokujące, antykonsumenckie praktyki

Garść ciekawych gadżetów.

Jak daleko mogą sięgać antykonsumenckie praktyki w pogoni za zyskiem, doskonale obrazuje przykład firmy Canon. Popularny producent aparatów, drukarek, skanerów i urządzeń wielofunkcyjnych został właśnie pozwany za pośrednictwem pozwu zbiorowego, przez ponad 100 jego uczestników, na kwotę 5 milionów dolarów (ok. 19,7 miliona złotych). Chodzi o sprawę blokowania skanerów w urządzeniach wielofunkcyjnych w sytuacji, gdy w drukarce zabraknie któregoś z tuszów.David Leacraft złożył pozew zbiorowy przeciwko firmie Canon USA, zarzucając firmie oszukańcze praktyki marketingowe i bezpodstawne wzbogacanie się. Leacraft zdecydował się wnieść swój pozew po odkryciu, że zakupione przez niego urządzenie all-in-one Pixma MG2522, nie działa jako skaner w sytuacji, gdy poziom tuszu jest niski lub ten został całkowicie wyczerpany. Okazuje się, że w analogicznej sytuacji w niektórych modelach urządzeń tego producenta przestaje działać nawet fax.W tym momencie nie muszę chyba wspominać o tym, że tusz nie jest w choćby najmniejszym stopniu potrzebny do operacji skanowania i faksowania dokumentów, prawda?- twierdzą oskarżyciele.

"W przeciwieństwie do sprzedawanych przez siebie drukarek „jednofunkcyjnych”, firma Canon nazywa te urządzenia wielofunkcyjne „3 w 1” lub „4 w 1”, ponieważ rzekomo zapewniają one trzy lub cztery funkcje. W rzeczywistości, drukarki wielofunkcyjne nie skanują ani nie faksują dokumentów, gdy wkłady atramentowe w urządzeniach są puste lub mają niski poziom („Problem projektowy”). Twierdzenia reklamowe firmy Canon są fałszywe, wprowadzające w błąd i mogące zwodzić opinię publiczną"

Pixma MG2522. |

Canon po prostu chce zwiększyć sprzedaż tuszy

Problem z urządzeniem wielofunkcyjnym Canon?

CanonŹródło: CanonW pozwie czytamy, że firma Canon celowo wyłączyła funkcje, aby zwiększyć swoje zyski poprzez zwiększenie sprzedaży tuszy. Inne domniemane naruszenia wymienione w skardze to naruszenie przez firmę Canon gwarancji oraz nieujawnienie konsumentom istotnych informacji.By jeszcze bardziej wzmocnić argumentację, skarga zawiera również dowody dotyczące tego, w jaki sposób drukarki atramentowe są sprzedawane po kosztach lub poniżej. Cel? Dobrze go znacie: firmy spodziewają się generować rzeczywiste zyski dopiero ze sprzedaży drogich, oryginalnych tuszy.Problemy z urządzeniami wielofunkcyjnymi marki Canon występują od co najmniej 2016 roku. Dziennikarze BleepingComputer na dowód przytaczają jeden z postów znalezionych na forum producenta.Skarga dotyczy ponad 20 modeli urządzeń. Pozew zbiorowy został złożony we wtorek i czeka na akceptację sądu.Jeśli jesteś niezadowolonym z powodu powyższych przypadłości użytkownikiem sprzętu Canon, mam złe wieści. O ile w Stanach Zjednoczonych zapadnie wyrok korzystny dla konsumentów, będzie dotyczył wyłącznie tamtego rynku.Źródło: Documentcloud.org