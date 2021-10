Tanie akcesoria do smartfonów i gry od dziś w Biedronce

Garść ciekawych gadżetów.

Akcesoria do smartfonów i gry w sklepach Biedronka - 18.10.2021

Udało nam się wypatrzeć kolejną wyprzedaż ciekawych gadżetów w jednej z popularnej sieci sklepów. Tym razem padło na sklepy Biedronka, w których to już od dziś, 18 października, kupić można garść interesujących produktów w postaci akcesoriów do smartfonów oraz gier towarzyskich. Oto lista wszystkich dostępnych artykułów.Do sprzedaży 18 października trafią nauszne słuchawki bezprzewodowe Forever BT Soul BHS300, w cenie 69,90 złotych. Wyposażono je nie tylko we wbudowany mikrofon, pozwalający w wygodny sposób prowadzić rozmowy telefoniczne, ale nawet gniazdo na karty micro SD, umożliwiające odtwarzanie muzyki bezpośrednio z tego rodzaju nośnika danych. Urządzenie dysponuje łącznością bezprzewodową do parowania ze smartfonem, a także gniazdem AUX. Składana konstrukcja ułatwia transport. Przetworniki mają średnicę 40 mm, a pasmo przenoszenia wynosi 20 Hz - 20 000 Hz. Czas pracy na akumulatorze ma sięgać 8 godzin.