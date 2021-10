15 klawych tech gadżetów z AliExpress do 30 złotych

Co kupić w Chinach?

1. Bezprzewodowa myszka z podświetleniem RGB

2. Lampka nocna - różne wzory

Cena:

3. Czytnik kart pamięci micro SD i SD

4. Klawiatura bezprzewodowa Vontar i8 do TV lub PC

5. Golarka do ubrań Xiaomi

6. Ekstraktor audio

Cena:

7. Odświeżacz samochodowy Baseus mocowany do kratki nawiewu

8. Nawilżacz powietrza z podświetleniem RGB

9. Lampka rowerowa przednia i tylna, wodoodporna, z akumulatorem

10. Szczoteczka Xiaomi Mijia Sonic T100

11. Termometr bezprzewodowy na podczerwień

12. Aluminiowy kosz samochodowy Baseus

13. Słuchawki bezprzewodowe TWS typu "taniej się nie da"

14. Elektroniczna suwmiarka cyfrowa o dokładności 0,1 mm

15. Kabel USB-C Baseus z szybkim ładowaniem - różne długości i kolory

W tym tygodniu wybraliśmy się na AliExpress w poszukiwaniu interesujących gadżetów, sprzedawanych w cenie nie przekraczającej 30 złotych. Łowy okazały się całkiem owocne, a efektem tego jest niniejszy wpis.Jeśli w dzisiejszym zestawieniu nie znajdziesz niczego dla siebie, na dole wpisu zamieściliśmy odnośniki do wszystkich wcześniejszych wpisów z naszej coniedzielnej serii.jeśli postanowisz sobie coś kupić na AliExpress, do ceny niektórych produktów należało będzie doliczyć VAT. Podatek zostanie dodany po włożeniu produktów do koszyka i przed finalizacją zamówienia. Cena może wzrosnąć nawet o 23%. Ceny podajemy przed doliczeniem dodatkowej opłaty - często da się jej uniknąć, zamawiając towar z magazynu w Europie lub z odpowiednią opcją wysyłki.Myszka bezprzewodowa to naprawdę fajny gadżet. Jeśli szukasz czegoś taniego, ta propozycja może Ci się spodobać. Design jest kontrowersyjny, ale sama myszka wygodna i według recenzji działa jak należy.Nastrojowe oświetlenie w pokoju dodaje przyjemnego klimatu. Lubisz gry? Być może zechcesz na swoim biurku postawić lampkę nawiązującą swoim projektem do gamingu.Komputery stacjonarne są pozbawione czytników kart pamięci, a coraz rzadziej mają je także laptopy. Gdy potrzebujesz zrzucić dane na przykład z wideorejestratora, nieodzowny okaże się to oto tanie akcesorium.Potrzebujesz klawiatury do wygodnego sterowania telewizorem i na przykład sprawniejszego wyszukiwania tytułów na Netflixie lub w innych aplikacjach VOD? Spraw sobie tę oto klawiaturę. Zadziała również z komputerem.Problem z mechacącymi się ubraniami? Uciążliwych zaciągnięć i innego rodzaju "cicików" pozbędziesz się za pomocą takiej oto kompaktowej golarki do ubrań od Xiaomi.Konwerter umożliwia podłączanie urządzeń wyposażonych w cyfrowe wyjście optyczne audio Toslink do kina domowego, amplitunera, głośników lub słuchawek wyposażonych w innego typu złącza.Minimalistyczny dyfuzor zapachów do samochodu. Nie ograniczaj sobie widoczności choinkami i innymi "wieszadełkami". Produkt marki Baseus sprawdza się doprawdy świetnie.Dobrze nawilżone powietrze ma ogromny wpływ na dobre samopoczucie domowników. W cenie niecałych 30 złotych kupisz ładny dyfuzor z podświetleniem LED, który poradzi sobie z tym zadaniem.Dnie są coraz krótsze. Jesienią i zimą powinieneś zadbać o to, aby być jak najlepiej widocznym na rowerze. Komplet wodoodpornych lampek z zasilaniem akumulatorowym załatwi sprawę. Przednią doskonale uzupełni latarka o wyższej skuteczności, na przykład Convoy S2 z AliExpress.Kupno sonicznej szczoteczki do zębów to doskonałe posunięcie. Lepiej zainwestować 30 złotych w sprzęt o dobrej efektywności czyszczenia, niż zostawiać kilkukrotnie większe pieniądze u dentysty.Termometr bezprzewodowy to najłatwiejszy sposób na dokonanie szybkiego i dokładnego pomiaru temperatury u bliskich, zwłaszcza u małych dzieci.Producenci samochodów nie montują w nich koszy na śmieci, ale to żaden problem. Niecałe 30 złotych wydasz na ładnie wykonany, aluminiowy samochodowy kosz na śmieci marki Baseus.Tanie słuchawki TWS? Proszę bardzo. O doskonałych wrażeniach odsłuchowych możesz zapomnieć - główną zaletą tego modelu jest to, że po prostu działa poprawnie. To dobry pomysł na słuchawki zapasowe, których nie będzie szkoda zgubić w podróży.Elektroniczna suwmiarka cyfrowa to pozycja obowiązkowa w narzędziówce każdego ambitnego majsterkowicza. Dokładność pomiaru wynosi 0,1 mm - wystarczy do podstawowych działań.Kabelków USB-C nigdy za wiele. Zwłaszcza tych dobrej klasy, ładnie wykonanych, kolorowych i tanich. Polecamy przewód marki Baseus. Mam taki w samochodzie do Android Auto i bardzo sobie chwalę.Jeśli poszukujesz ciekawych innych gadżetów, które naszym zdaniem warto zamówić z Chin, obserwuj naszą grupę China Deal - Elektronika (okazje, kupony, zniżki) na Facebooku i koniecznie rzuć okiem na poniższe publikacje: