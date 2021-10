Huawei Nova 9 - cena i specyfikacji w Europie

Specyfikacja Huawei Nova 9 4G

Huawei pomimo problemów z amerykańskimi sankcjami i braku dostępu do usług Google nadal inwestuje w rynek mobilny. Już 21 października chiński producent zorganizuje specjalne wydarzenie, podczas którego zaprezentowane zostaną smartfony z serii Nova 9 na rynek europejski. Do sieci wyciekły właśnie informacje na temat ceny i specyfikacji.Problemy z dostępem do komponentów i amerykańskich technologii najprawdopodobniej sprawiły, że nowy smartfon nie będzie wspierał sieci 5G. Na froncie Huawei Nova 9 znajdziemy 6,57-calowy panel OLED 120 Hz z zakrzywionymi krawędziami, a za wydajność ma odpowiadać procesor Qualcomm Snapdragon 778G 4G. Użytkownicy otrzymają do dyspozycji 8 GB RAM + 128 GB ROM bez możliwości rozbudowy za pomocą karty pamięci MicroSD. Producent nie zapomniał o szybkim ładowaniu - według przecieków otrzymamy baterię 4300 mAh, która obsługuje szybkie ładowanie 66 W.Wiele osób wybiera smartfony Huawei ze względu na możliwości fotograficzne, a Nova 9 nie powinna zawieść miłośników mobilnego fotografowania. Za zdjęcia odpowiada główny aparat 50 MP wspomagany przez obiektyw szerokokątny 8 MP, sensor do makro 2 MP i Bokeh (2 MP). Na froncie znajdziemy 32-megapikselowy aparat do selfie i wideorozmów.Huawei Nova 9 4G charakteryzuje się smukłą konstrukcją - urządzenie waży 175 gramów i ma 7,77 mm grubości. Z pewnością czynnik ten sprawi, że smartfon będzie poręczny. Nie zabrakło oczywiście najważniejszych modułów łączności jak dwuzakresowe Wi-Fi, Bluetooth 5.2 czy NFC. Całość ma napędzać oprogramowanie HarmonyOS z nakładką EMUI 12.0.Źródło: Twitter