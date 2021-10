Niższe nawet o 2000 zł ceny na biznesowe, domowe i mocne laptopy MSI kilku serii

MSI Modern i MSI Prestige komputerami do wygodnej codziennej pracy

Najnowsza promocja pod hasłem "Wyższy poziom wydajności" pozwala na zakup laptopów MSI z serii Modern, Prestige, Summit i Creator. Dodatkowo każdy ma szansę na wygranie kubków termicznych oraz voucherów do sieci kawiarni Starbucks i sklepów z elegancką męską odzieżą marki Bytom. Akcja trwa do 14 listopada 2021 roku i pozwala zaoszczędzić nawet 2 tysiące złotych (zależnie od konkretnego wybranego modelu laptopa).Serie Modern i Prestige będące laptopami do codziennego użytku oferują procesory Intel Core i5 oraz i7 10 generacji lub AMD Ryzen 5 4500U. Wspierają je wbudowane karty graficzne Intela lub AMD, a część modeli posiada też układy Nvidia Geforce MX350 lub nawet Nvidia GeForce GTX 1650. Wszystkie mają też szybkie nośniki SSD 512 GB i 8 GB lub 16 GB RAM.