Czy ktoś jeszcze pamięta o Microsoft Lumia? Ach, te kafelki!

Microsoft Lumia 640 LTE

Wygląd i praktyczny użytek

SIM i Micro SD oraz bateria Microsoft Lumia 640XL LTE

Układ kafelkowy – zgroza, czy udogodnienie?

Zrzut ekranu „tło na ekranie głównym Lumia 640 XL” i „pasek boczny ktos pamieta o lumi”

Microsoft i własny Store

Microsoft Lumia 535

Stracone szanse i potencjał

Dlaczego zmieniłem telefon?

Telefon jak na tamte czasy był sporych rozmiarów, sam ekran 5,7” cala sprawiał wrażenie ogromnego, jednak ramki wokół ekranu pozostawiały wiele do życzenia.Gniazdo ładowania zostało umieszczone standardowo od dołu, zaś słuchawkowe na górnej części obudowy. Przy takiej wielkości i podpięciu naszego muzycznego sprzętu było ogromne ryzyko uszkodzenia kabla przez zahaczenie go dłonią, przedmiotem czy przy tak prostej czynności jak schylanie. Wielokrotnie i przypadkowo odpiąłem w ten sposób słuchawki. Włożenie go odwrotnie do kieszeni było opcją alternatywną, ale niekoniecznie najlepszą.W przypadku tego telefonu nigdy nie narzekałem na problem z jakością obrazu i dźwięku, a warto wspomnieć o tym, że głośnik został umieszczony tuż obok aparatu tylnego.Dostanie się do baterii, karty SIM i microSD zajmowało dosłownie kilkadziesiąt sekund. Tylna obudowa była na tyle wygodna, że niektórzy posiadali kilka wariantów kolorystycznych i zmieniali ją w zależności od potrzeby.Wychodzę z założenia, że do wszystkiego można się przyzwyczaić. I tak właśnie było w tym przypadku. Kafelki miały to do siebie, że były wyjątkowo czytelne i szybko można było namierzyć swoją aplikację. Dobrze dobrana wielkość poszczególnych z nich pozwalała zobaczyć powiadomienia z interesujących nas aplikacji. Tak naprawdę samo włączenie ekranu dawało nam wystarczającą ilość informacji. Przeciągając palcem w lewo, wysuwało się podręczne menu, które miało ustawione programy w kolejności alfabetycznej.Kolejnym z plusów było ustawienie ulubionego zdjęcia jako tła na ekranie głównym. Twórcy rozwiązali to według mnie wręcz idealnie. Kafelki są przezroczyste, odpowiednie ustawienia skutkowały naprawdę dobrym i czytelnym efektem. Można je było umieszczać swobodnie. Jeżeli była potrzeba sporej luki na środku ekranu, to proszę bardzo. Aplikacje w razie potrzeby łączono w foldery, a po kliknięciu wszystkie programy w nim umieszczone wysuwały się w dół w celu powiększenia i wyboru potrzebnej.Moja pamięć w tym aspekcie sięga jedynie negatywnych wspomnień. Zdecydowana większość aplikacji po prostu nie istniała, aktualizacje bywały często opóźnione.O ile same programy Microsoftu (Word, Powerpoint, Excel itd.) są na Androidzie i iOS'ie, tak na Lumi miały one większy sens. Ekosystem połączenia z kontem Microsoftu powodował, że pliki z telefonu wędrowały automatycznie i bezproblemowo w chmurę, czyli na sam dysk OneDrive.Posiadacze serii tych telefonów nie mieli zbyt wielu gier, oczywiście poza bardziej znanymi. Zapewne ten aspekt nie przeszkadzał starszym posiadaczom. Jeden z członków mojej rodziny równolegle ze mną używał również telefonu z tej serii, jednak odrobinę starszy model i chwalił go do samego końca.Postanowiłem ponownie przyjrzeć się grom i jedna z trzech działała na tyle płynnie, że pozwoliła mi na chwilę swobodnej rozgrywki. Netflix pobrał się bez problemu, a nawet włączyłem film. Większość jednak się nie zainstalowała albo mocno przycinała. To akurat może wynikać z zakończonego wsparcia, choć fakt działających programów po tylu latach robi wrażenie.Wielkim minusem był brak aplikacji od Google. Nastolatek w wieku gimnazjalnym sporo czasu przesiadywał na YouTube i niestety za każdym razem musiał odpalać przeglądarkę, by móc cokolwiek zrobić. Obecnie byłoby to dla mnie jeszcze bardziej trudniejsze. Pocztę Gmail otwieram kilka razy dziennie, a podczas jazdy samochodem używam mapy Google.Tak jak w przypadku Androida, konto Google było dobrym wyborem na iPhone - iCloud, tak i Microsoft zalecał stworzenie konta na Outlooku.Sam potencjał istniał na poziomie systemu. Przyszło mi na myśl, że Microsoft miał szansę stworzyć taką synergię niczym Apple czy Huawei po odcięciu go od usług Google. Właściwie czemu nie? Własne telefony, zegarki, laptopy i inne sprzęty, które mogłyby się łączyć zdalnie i mieć wspólny core.W okresie 2008 roku Nokia miała około 40% udziałów na rynku mobilnym, co było prawdziwym sukcesem i szansą na dalsze powodzenie, jednak z roku na rok szło coraz gorzej. Choć fakt – sama Lumia przyszła znacznie później, tak patrząc po cyfrach, użytkownicy mieli zaufanie, a firma była rozpoznawalna na rynku.Wspomniałem o sklepie, w tym momencie warto odnotować, że istniały już dwa silne systemy, które miały wpływ na rynek. Jest to temat na zupełnie inny artykuł, jednak licencja na Adnroida swego czasu była darmowa, zaś Microsoft zaczął od drugiej strony, czyli od formy płatnej. Możliwe, że los Microsoft Lumia mógłby potoczyć się inaczej.Po usłyszeniu złych wieści i prawdopodobnym zakończeniu wsparcia postanowiłem rozglądać się za nowym telefonem. Niestety, ale teraz dopiero zdaję sobie sprawę, że głównym czynnikiem, który wpłynął na porażkę Nokia Lumia (a kolejno Microsoft Lumia), były złe decyzje producenta i silna konkurencja.Mimo wszystko po dobrych 4 latach od ostatniego spotkania mam wrażenie, że sam telefon nie odczuł zmiany wieku i tym samym niczym nie zaskoczył. Prosty w obsłudze i czytelny interfejs był naprawdę mocną stroną.