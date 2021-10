Mini lodówka Xbox Series X oficjalnie w Polsce. Cena i data sprzedaży

Ciekawy gadżet.

Lodówka Xbox Series X w Polsce

Mamy doskonałą wiadomość dla wszystkich miłośników konsol Xbox, którzy chcieliby wzbogacić swoją kolekcję o zapowiadaną jakiś czas temu mini lodówkę Xbox Series X . Microsoft nie tylko potwierdził, że będzie ona sprzedawana w Polsce, ale podał przy tym datę rozpoczęcia przedsprzedaży oraz jej cenę.Mini lodówka przypominająca konsolę Xbox Series X trafi do sprzedaży już 19 października tego roku. W sklepach gadżet zagości w grudniu. Lodówka Microsoftu stworzona przy współpracy z firmą Ukonic sprzedawana będzie w cenieza pośrednictwem platformy Amazon.pl oraz w sklepach Game Stop EU, Micromania i Toynk. Niestety, nie podano jej oficjalnej polskiej ceny, ale na pewno nie będzie mocno odbiegała od "europejskiej".Mini lodówka ma pomieścić 12 puszek o pojemności 500 ml każda. Wewnątrz czarnej konstrukcji umieszczono LED-y podświetlające wnętrze na zielony kolor. Co ważne, na drzwiach znalazło się miejsce na dwie dodatkowe półeczki.Interesującą cechą lodówki jest to, że po podpięciu jej do prądu może ona ładować urządzenia mobilne poprzez znajdujące się z przodu złącze USB.Kupicie?Źródło: Xbox Polska