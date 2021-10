Rekordzista Usain Bolt wspiera drukarki Epson EcoTank. Sprzedano ponad 60 mln sztuk

Firma Epson wciąż mocno promuje swoje rozwiązanie EcoTank, które pozwalają zapomnieć o wymienianiu kartridżów i zmniejszyć koszt wydruku, a także to bardziej ekologiczna technologia niż tradycyjne wkłady do drukarek. Japoński koncert właśnie nawiązał współpracę z uznawanym za najlepszego sprintera w historii Usainem Boltem, który od teraz jest ambasadorem Epsona EcoTank.



Oszczędna i przyjazna użytkownikom seria drukarek Epson EcoTank z ogromnym kamieniem milowym

Historia serii Epson EcoTank sięga 2010 roku. Przez pod 10 lat sprzedano aż 60 milionów drukarek wykorzystujących pojemniki na atrament o dużej pojemności, a nie jak w tradycyjnym podejściu kartridże. Użytkownicy dopełniają atrament we wbudowanych w drukarkę zbiornikach poprzez proste dolewanie ich z buteleczek. Proces jest łatwy do wykonania i nie wymaga specjalistycznych umiejętności. Co ważne, nic nie przelewamy w typowym tego słowa znaczeniu - jak np. z butelki wody, a umieszczamy do góry nogami dedykowany pojemnik z tuszem w slocie Epsona i czekamy aż atrament sam spłynie. Nie ma ryzyka zachlapania i pobrudzenia się, dopiero zatknięcie buteleczki w slocie otwiera pojemnik.



Rozwiązanie EcoTank to znaczne obniżenie kosztów wydruku / Foto: własne



Według danych Epsona, rozwiązanie EcoTank pozwala zaoszczędzić nawet do 90 proc. na kosztach drukowania. Nowością w serii jest powszechne użycie technologii druku bez wykorzystywania ciepła i głowic Micro Piezo lub Precision Core. Dzięki temu pobór energii jest jeszcze mniejszy (odchodzi prąd zużywany do podgrzewania), a zużycie części powinno następować jeszcze wolniej. Kolejnym plusem takiego podejścia jest szybsze wysychanie zadrukowanej powierzchni, a co za tym idzie brak efektu mokrej kartki zaraz po wyjęciu z drukarki, co widać szczególnie na większych zadrukowanych powierzchniach.



Epson dba o ekologię i nawiązuje współpracę ze sprinterem Usainem Boltem

Epson na swoim warszawskim spotkaniu z dziennikarzami i partnerami biznesowymi podkreślał też własne zaangażowanie w ekologiczne działania. Firma współpracuje chociażby z National Geographics wspierając inicjatywę Stop dla topnienia Arktyki czy bierze udział w polskiej akcji Czysta Rzeka, w ramach której zabrano przeszło 210 ton śmieci z nurtów i brzegów naszych wód. Lokalne nowe biuro Epsona może pochwalić się funkcjonowaniem zgodnie z zasadami zrównoważonej gospodarki, a już najbliższej wiosny firma w porozumieniu z ekspertami Fundacji Las na Zawsze zasadzi własny Las Epsona.



Epson wspiera ekologiczne działania na świecie i w Polsce / Foto: własne



Proekologiczna postawa i dbałość o wygodne proste rozwiązania skłoniły wywodzącego się z Jamajki "najszybszego człowieka na świecie" sprintera Usaina Bolta, do rozpoczęcia współpracy z Epsonem. Nowy ambasador marki jest najbardziej utytułowanym sportowcem w swojej dziedzinie (m.in. 8 złotych medali olimpijskich, rekordzista w biegu na 100 i 200 metrów) i często nazywany jest najlepszym sprinterem wszechczasów.



Jeden z nowych przedstawicieli drukarek serii Epson EcoTank / Foto: własne



Jeśli od teraz natkniecie się w sieci lub w punktach sprzedaży na materiały promocyjne Epsona, w tym spoty wideo, to zapewne rozpoznacie w nich sylwetkę Usaina Bolta. Przewodnie hasło kampanii "Nalej i biegnij dalej" podkreśla główny atut serii EcoTank, czyli proste dopełnianie pojemników w drukarce zestawem butelek, które wystarczą nawet na trzy lata użytkowania (zakładając 100 stron A4 na miesiąc i najniższa wydajność uzyskaną z dołączonego zestawu atramentów).



Nalej i biegnij dalej z Usainem Boltem i Epson EcoTank

Jak stwierdził sam Usain Bolt - "Bardzo się cieszę, że będę współpracował z Epson i pomagał przekazywać informacje o drukarkach EcoTank. Nawiązuję partnerstwa tylko z tymi markami, które według mnie mogą naprawdę coś zmienić. Urządzenia EcoTank pozwalają zapomnieć o wielu frustracjach związanych z drukowaniem, jakie występowały przy korzystaniu z kartridżów atramentowych. Jestem zdania, że wszystko, co może nam choć trochę ułatwić życie, jest po prostu dobre. Ale to nie wszystko!"





Jak dodał Bolt - "Z Epsonem łączy mnie wiele wspólnych wartości, razem chcemy tworzyć lepszą przyszłość. Zależy nam przede wszystkim na budowaniu zaufania dzięki produktom, które pomagają społecznościom rozwijać się w mądry, zrównoważony sposób. Chcę inspirować innych do realizowania swoich marzeń, niezależnie od tego, czy są duże czy małe."



Nalej i biegnij dalej. Najlepszy w historii sprinter i Epson.