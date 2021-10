Rewolucja w VR. HTC Vive Flow to wirtualna rzeczywistość w małych okularach

Pierwsze tak kompaktowe gogle VR - ze smartfonem jako mózg obliczeniowy

Do tej pory gogle VR kojarzyły się z dość dużymi urządzeniami potrzebującymi do działania komputerów (np. różne odmiany HTC Vive, Oculus Rift, Valve Index), ewentualnie przenośnymi (m.in. HTC Vive Focus czy Oculus Quest), które wciąż wagą i rozmiarami były do nich zbliżone. W międzyczasie dostaliśmy kilka produktów koncepcyjnych związanych ze znacznym zmniejszeniem wagi oraz rozmiaru gogli, ale to HTC w końcu realnie wypuszcza taki produkt na rynek, a nie tylko obiecuje podobne doznania w bliżej nieokreślonej przyszłości.Gogle VR HTC Vive Flow zostały zaprojektowane z myślą o komforcie i mobilności. Mogą odtwarzać treści multimedialne z telefonu (wideo i zdjęcia z lokalnych zasobów a nawet np. platform VOD) czy po prostu korzystać z dedykowanych aplikacji i gier wirtualnej rzeczywistości (zgodnych z platformą viveport com). Nie jest to jednak w pełni autonomiczne rozwiązanie. Potrzebuje smartfona w roli kontrolera dla aplikacji i gier, a także jako źródła multimedialnych treści w formie przewodowej, a nawet bezprzewodowej.