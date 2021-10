Tania elektronika ponownie w Lidlu. Lista ciekawych gadżetów

W sprzedaży już za kilka dni.

Tania elektronika w Lidlu od poniedziałku, 18.10.2021

Tania elektronika i elektronika w Lidlu od czwartku, 21.10.2021

Sieć sklepów Lidl przygotowała nową ofertę na nadchodzące dni. Dlaczego o tym piszemy? Bo pośród wielu produktów znajduje się kilka ciekawych gadżetów. Poprzednie wpisy na temat taniej elektroniki w znanych sieciówkach utwierdziły nas w przekonaniu, że interesuje Was ta tematyka. Jakie urządzenia uznaliśmy za godne uwagi?Nadchodzą deszczowe dni, a w perspektywie także mocne spadki temperatur. Stacja pogodowa Auriol z pomiarem deszczu, sterowana radiowo, wydaje się w tym kontekście całkiem kuszącym gadżetem. Urządzenie pozwala na radiową transmisję danych na dystans maksymalnie 30 metrów. Czujniki mogą mierzyć temperaturę wewnątrz i na zewnątrz, podając przy tym ilość deszczu w jednostce czasu. Cena to 79,90 złotych.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z gazetki LidlaSuszysz pranie w pokoju? Może Cię zainteresować osuszacz powietrza o mocy 200 W, pozwalający określić docelową wilgotność powietrza w zakresie od 30 do 80%. Wydajność wycenionego na 349 złotych urządzenia o wymiarach 28 x 46 x 24 cm szacowana jest na wchłanianie 10 litrów wilgoci na każde 24 godziny.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z gazetki LidlaPośród tańszych gadżetów widnieje listwa zasilająca lub adapter z gniazdem sieciowym i dwoma portami USB-A. Ceny wynoszą od 22,99 złotych za sztukę, w zależności od wariantu.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z gazetki LidlaHalloween nadciąga wielkimi krokami. Być może kogoś z Was zaciekawi projektor LED z wymiennymi motywami, związanymi z tym właśnie świętem, a ponadto Sylwestrem i Bożym Narodzeniem. Sprzęt nadaje się do stosowania na zewnątrz budynku i kosztuje 59,90 złotych.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z gazetki LidlaElektronarzędzia Parkside w Lidlu to każdorazowo jeden z największych przebojów sprzedaży. Od czwartku, 21 października, w niskich cenach pojawią się m.in. szlifierka pentagonalna, elektryczna pilarka łańcuchowa, system natryskowy Airless i pistolet do klejenia na gorąco.