Potężna gamingowa stacjonarka Predator Orion 7000 z GeForce RTX 3090. Znamy cenę

Pecet z NVIDIA GeForce RTX 3090.

Przewiewna obudowa i dobra łączność

Projektory gamingowe i biurko

Problemy z dostępnością podzespołów, a w szczególności kart graficznych coraz częściej skłaniają konsumentów do sięgania po gotowe zestawy komputerowe. Acer właśnie pokazał komputer, który może zainteresować osoby celujące w maksymalną wydajność.Komputer stacjonarny Predator Orion 7000 to sprzęt o naprawdę imponujących parametrach technicznych. Pecet będzie oferowany będzie z najnowszym procesorem Intel Core 12. generacji z opcją overclockingu, kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 3090 i do 64 GB pamięci RAM DDR5-4000.Obudowa zaprojektowana zgodnie ze standardami ochrony przed zakłóceniami elektrycznymi i elektromagnetycznymi wyposażona została w przezroczyste panele boczne z hartowanego szkła, przez które można podziwiać w akcji dwa przednie wentylatory Predator FrostBlade 2.0 o średnicy 140 mm i jeden tylny wentylator Predator FrostBlade 2.0 o średnicy 120 mm - które można podświetlać całą paletą barw ARGB. U góry obudowy Oriona 7000 znajduje się otwór, który daje użytkownikowi możliwość podmiany wentylatora o średnicy 120 mm na inny - o średnicy 240 mm.Z kolei oprogramowanie PredatorSense pozwala kontrolować i modyfikować podświetlenie ARGB, prędkość pracy wentylatorów i ustawienia funkcji overclockingu.Jak przystało na komputer gamingowy tej klasy, Predator Orion 7000 oferuje użytkownikowi całą masę interfejsów i złączy na potrzeby podłączenia niezbędnych akcesoriów. Z przodu obudowy znajdziemy trzy porty USB 3.2 1. generacji typu A, jeden port USB 3.2 1. generacji typu C i dwa wejścia audio typu jack. Z tyłu obudowy znajdują się z kolei trzy porty USB 3.2 2. generacji typu A, jeden port USB 3.2 2x2 typu C, dwa porty USB 2.0 i trzy wejścia audio typu jack.Przestrzeń dyskowa to podstawa każdego szanującego się gracza, dlatego komputer oferuje użytkownikowi 2,5-calową kieszeń USB 3.2 2. generacji typu C w standardzie hot-swap, 2 dyski SSD M.2 PCIe 4.0 (każdy o pojemności do 1 TB) i 2 3,5-calowe dyski HDD SATA3 (każdy o pojemności do 3 TB).Producent zapowiedział też Predator GD711 - projektor gamingowy LED 4K, współpracujący zarówno z konsolami, jak i komputerami. Projektor ma fabrycznie zainstalowany sklep z aplikacjami, który daje użytkownikowi dostęp do szeregu serwisów streamingowych.Predator GD711 może pochwalić się obsługą wyjątkowo szerokiej palety barw - nawet do 125% przestrzeni Rec. 709, co oznacza pokrycie większości kolorów w ramach tej przestrzeni, jak i sporej liczby barw spoza tej przestrzeni, co przekłada się na dobrą jakość obrazu.Według producenta, technologia LED i 4000 lumenów jasności, wysoki kontrast dynamiczny i standard HDR10 sprawiają, że wyświetlany obraz naprawdę cieszy oko.Użytkownicy, którzy preferują jednak projektory lampowe, mogą wybrać model Predator GM712, oferujący rozdzielczość obrazu w standardzie 4K i jasność na poziomie 3600 lumenów ANSI.Projektory gamingowe na rynku polskim będą dostępne na przełomie grudnia i stycznia - Predatorbędzie można kupić zaa PredatorUżytkownik ma do wyboru dwa warianty wykończenia powierzchni roboczej: stylowy wariant pokryty warstwą włókna węglowego, którą bardzo łatwo utrzymać w czystości, lub wariant pokryty materiałem będącym podkładką pod mysz — w personalizowanej opcji w stylu Predator.Znajdziemy na nim specjalny stojak na typowe akcesoria gamingowe, wieszak na słuchawki, uchwyt na napoje, moduł adapterowy zamontowany w tylnej części oraz system prowadzenia kabli, dzięki któremu łatwo zachować porządek wizualny. Konstrukcja biurka jest na tyle solidna, że potrafi udźwignąć ciężar do 120 kg.Szczegóły o dostępności i cenie biurka gamingowego Predator pojawią się już wkrótce, ze wstępnych informacji wynika, że na rynek europejski trafi jeszcze w tym roku.Źródło: Acer