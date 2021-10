Designerskie monitory MSI Modern. Bądź Pro i odbierz gratisy

W odróżnieniu od wielu monitorów z podobnej półki cenowej, urządzenia MSI wyposażono w 75-hercową częstotliwość odświeżania. Przekłada się to znacznie lepsze wrażenia wizualne niezależnie od tego, czy pracujesz w programie graficznym, czy ucinasz sobie pojedynek w ulubioną grę.Monitor Modern MD271QP potrafi wyświetlić 16.7 miliona kolorów, pokrycie palety kolorów SRGB wynosi 109.02%, a czas reakcji matrycy to zaledwie 5ms.Tańszy Modern MD271P pracujący w rozdzielczości Full HD dostarcza równie bogate kolory, a pokrycie przestrzeni kolorów DCI-P3 to nawet 83.41%.

Złącza w MSI MD271P

Efektywność dzięki oprogramowaniu

Moją szczególną uwagę zwróciło wbudowane złącze USB Type-C, które pozwala na bezproblemowe podłączanie oraz ładowanie urządzeń mobilnych i sprzętu peryferyjnego.Producent nie zapomniał też o głośnikach, które w dobie telekonferencji i konsumpcji multimediów, powinny być standardowym wyposażeniem tego typu urządzeń.Dodatkiem do monitorów MSI Modern, który należy szczególnie docenić jest dedykowane oprogramowanie Display Kit. Dzięki niemu można dostosować profil kolorów do własnych preferencji.Do dyspozycji otrzymujemy pakiety MSI Display Kit, które pomagają ustawić odpowiedni tryb kolorów dla gamingu czy oglądania filmów.W aplikacji Display Kit otrzymujemy też dostęp do wygodnego zarządzania pracą myszy, planami zasilania, czy trybami wyświetlanego obrazu w przypadku korzystania z wielu monitorów. Ciekawym dodatkiem jest też wirtualna klawiatura.Jak widzicie, monitory MSI Modern to niezwykle wszechstronne urządzenia, które sprawdzą się w rozmaitych zastosowaniach - od pracy biurowej, przez zdalną naukę, po rozrywkę i multimedia.Osoby które zdecydują się na zakup produktów z serii MSI Modern do końca października 2021 r. mogą odebrać kartę podarunkową do sklepu Ikea lub stojak na słuchawki firmy Oakywood!Szczegóły promocji znajdziecie na stronie producenta . Obejmuje ona m. in. komputery AIO MSI Modern, AIO MSI PRO 24X, monitory MSI PRO MP271, MSI Modern MD271 i MSI Modern MD241.Warto wziąć udział i przy okazji zakupów odebrać wartościowy bonus!Warto też zajrzeć na kanał YouTube MSI Polska , gdzie znajdziecie mnóstwo interesujących treści, w tym konkursy, streamingi, unboxingi i zestawy PC.