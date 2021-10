AMD Radeon RX 6600 trafiła do sprzedaży. Recenzje są mieszane

Propozycja w niskiej cenie MSRP.



AMD bez wielkiego rozgłosu wprowadziło do sprzedaży nowy model karty graficznej. Mowa o układzie AMD Radeon RX 6600, najtańszym przedstawicielu rodziny urządzeń bazujących na architekturze RDNA2. Pierwsze recenzje mówią wszystko na temat tego, dlaczego debiut nie odbył się z ogromną pompą. Dostępność kart jest niewielka, ceny wysokie, a możliwości urządzenia... takie sobie.



AMD Raden RX 6600 - kolejna karta do grania w Full HD

Trudno mi zliczyć, ile przez ostatnich czas debiutowało kart graficznych "idealnych do zabawy w maksymalnych detalach w rozdzielczości Full HD". Niestety, rynek GPU od pewnego czasu trapi stagnacja, a wysokie ceny i niemal zerowa dostępność kart sytuacji nie poprawiają. AMD Raden RX 6600 to kolejna karta z relatywnie niewysoką ceną MSRP, które nie znajduje pokrycia w rzeczywistości.



AMD Raden RX 6600 to 28 jednostek CU i 1792 procesorów strumieniujących (SP). Game clock wynosi 2044 MHz, a Boost Clock maksymalnie 2491 MHz. Kartę wyposażono w 8 GB pamięci GDDR6 i 32 MB Infinity Cache. TDP konstrukcji określa się na 132 W - naprawdę niedużo.



Źródło: AMD



Cena sugerowana wynosi AMD Raden RX 6600 to 320 dolarów, co w przeliczeniu na euro, a później na złotówki powinno dawać kwotę ok. 1500 złotych. Domyślacie się zapewne, że w tej cenie nikt układu sprzedawał nie będzie.



Ceniony za swoje wyczerpujące, rzetelne recenzje kanał Gamers Nexus w swoim teście okazał się bezlitosny dla karty AMD Raden RX 6600. Określono ją mianem oferującej "obraźliwie zły stosunek ceny do możliwości".







Nieco tylko cieplej na jej temat wypowiedziano się na kanale Linus Tech Tips.







Polska prasa zdaje się przyjmować nową konstrukcję bardziej optymistycznie, choć do zachwytów wciąż daleko. Dziennikarze zwracają uwagę na dość niski pobór mocy, dobrą kulturę pracy oraz niskie temperatury pod obciążeniem. Wytykają jednak słabszą wydajność od "sprzedawanego" w tej samej cenie MSRP GeForce RTX 3060 i mierne osiągi w ray tracingu.



Źródło: mat. własny