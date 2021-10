Smartwatch TicWatch Pro 3 Ultra GPS oficjalnie. Wzmocniony i wydajniejszy

Premiera nowego zegarka od Mobvoi.

Miłośnicy gadżetów elektronicznych z pewnością rozpoznają markę Mobvoi, która stoi za urządzeniami z serii TicWatch. Chiński producent wprowadził właśnie na rynek nowe modele smartwatch'y:Nowy TicWatch Pro 3 Ultra GPS to następca zeszłorocznego TicWatch Pro 3 GPS , którego mieliśmy okazję niedawno testować na łamach naszego serwisu. Według producenta, wydajność nowego modelu została zwiększona o 40%, a obudowa wykonana została z materiałów zgodnych ze standardem wojskowym USA 810G (MIL-STD-810G). Oznacza to, że zegarek sprawdzi się w trudnych warunkach - posiada odporność na ekstremalne temperatury, wilgotność, promieniowanie słoneczne, wstrząsy i niskie ciśnienie. Obudowa otrzymała certyfikat wodoodporności IP68.Za wydajność odpowiada platforma Qualcomm Snapdragon Wear 4100 oraz dwuprocesorowy system Mobvoi. Producent podaje, że żywotność baterii wynosi do 72 godzin w trybie Smart lub 45 dni w trybie Essential.Zarówno TicWatch Pro 3 Ultra GPS, jak i TicWatch Pro 3 Ultra oferują pełny zestaw funkcji monitorowania zdrowia, w tym całodzienne monitorowanie tętna, wykrywanie IHB/AFib, a także ocenę zmęczenia psychicznego. Wszystkie raporty są dostarczane za pośrednictwem aplikacji TicHealth w zegarku i aplikacji Mobvoi na telefonie.Na pokładzie znajdziemy ponad 20 trybów treningu, dla tych, którzy poprawiają swoją kondycję lub potrzebują motywacji do aktywności.Na froncie urządzenia znajdziemy 1,4-calowy ekran AMOLED (454x454 pikseli, 326ppi) oraz umieszczony pod spodem panel FSTN do wyświetlania podstawowych informacji w trybie Essential.Sprzęt napędza system Wear OS by Google więc na zegarkach bez problemu zainstalujemy wiele popularnych aplikacji, a także skorzystamy z płatności Google Pay.TicWatch Pro 3 Ultra GPS wyceniono na, TicWatch Pro 3 Ultra 4G dostępny będzie w cenieJak tylko otrzymamy recenzencki egzemplarz TicWatch Pro 3 Ultra GPS, podzielimy się z Wami spostrzeżeniami na temat zegarka.