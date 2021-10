Samsung udoskonalił produkcję kości DRAM. 14 nm z EUV pozwoli na lepsze osiągi DDR5

Nowa rewolucyjna metoda wytwarzania DRAM już działa u Samsunga / Foto: Samsung

Nowa metoda Samsunga z potencjałem w profesjonalnym segmencie

Z racji tego, że DRAM wciąż skaluje się w dół w zakresie 10 nm, ogłoszone wdrożenie technologii EUV jest jeszcze ważniejsze. Zaowocuje to poprawą dokładności patteringu, co przełoży się na wyższą wydajność produkcji. Samsung Electronics stosuje aż pięć warstw EUV w 14 nm DRAM, co przekłada się na najwyższą gęstość bitową i ogólną wydajność wafla lepszą o 20 proc. Co ważne, proces ten pomaga obniżyć zużycie energii o prawie 20 proc. w porównaniu z poprzednią generacją DRAM.Wykorzystując standard DDR5 i 14 nm DRAM Samsunga, firma może zapewnić prędkości do 7,2 Gb/s, więc ponad dwa razy lepsze niż dla DDR4 (3,2 Gb/s). Samsung Electronics ma w planach rozszerzenie oferty 14 nm DDR5 uwzględniając produkty dla centrów danych, superkomputerów czy aplikacji serwerowych, więc przede wszystkim zastosowań profesjonalnych. Firma przewiduje też zwiększenie gęstości 14 nm DRAM do 24 Gb, co pozwoli oferować jeszcze pojemniejsze modułu w korzystnych cenach, a to bardzo ważne szczególnie dla zaawansowanych systemów IT..Źródło i foto: Samsung