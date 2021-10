W końcu zgodny z konsolą Sony PS5. Flagowy SSD Samsung 980 Pro otrzymał radiator

Konsola najnowszej generacji Sony PlayStation 5 od relatywnie niedawna po jednej z kluczowych aktualizacji oprogramowania pozwala oficjalnie na doposażenie jej we własnym zakresie w dodatkowy nośnik SSD M.2 NVMe. Jednak koniecznie według wytycznych Sony muszą to być modele PCI-Express 4.0 z radiatorami, które zapewnią chłodzenie adekwatne do niezbyt dobrze wentylowanej przestrzeni w dedykowanym gnieździe na płycie głównej konsoli.Z tego powodu na starcie odpada wiele cenionych modeli czołowych firm. Od lat Samsung ze swoją serią 900 Pro był uznawany za najlepsze i najszybsze przedstawicielstwo nośników SSD M.2 NVMe (choć ostatnimi czasy koronę najwyższej wydajności przejęły modele konkurencji), ale nigdy nie oferował fabrycznie montowanych radiatorów. Tak samo było w przypadku najnowszego Samsunga 980 Pro, czyli pierwszego modelu z linii, który wspiera standard PCI-Express 4.0. W komputerach nie był to ogromny problem, szczególnie obecnie, kiedy coraz częściej na płytach głównych widzimy radiatory przygotowane pod nośniki M.2. Co innego w przypadku oficjalnej certyfikacji pod konsolę Sony PlayStation 5.

Tak prezentuje się podstawowa wersja nośnika Samsung 980 Pro / Foto: Samsung

Nośnik SSD Samsung 980 Pro with Heatsink sprawdzi się w konsoli i komputerze

Koreańczycy w końcu zaradzili temu problemowi. Nowa edycja Samsunga 980 Pro with Heatsink z radiatorem spełnia wymogi narzucone przez Sony i została specjalnie zaprojektowana pod sekcję montażową dla SSD wspominanej konsoli (jego wymiary, to 24 x 80 x 8,6 mm, pasuje do gniazd w standardzie 2280). Radiator obejmuje SSD nie tylko od góry, ale też od dołu i powinien sprostać warunkom panującym w PS5 zapewniając wiele godzin mocnej rozgrywki bez osiągania niepożądanych zbyt wysokich temperatur.Wydajność i pozostałe kwestie poza dołożeniem chłodzenia są identyczne jak w przypadku standardowego wydania bez radiatora, czyli do 7000 MB/s przy odczycie i do 5100 MB/s dla zapisu danych. Choć w teorii średnie parametry przy nieco dłużej pracy mogą okazać się nieco szybsze z powodu braku spadku wydajności wraz ze wzrostem temperatur. Jeśli nie macie radiatora na swojej płycie głównej komputera, to zamiast dokupować uniwersalny odprowadzacz ciepła dla SSD M.2 2280, możecie też pomyśleć o tej edycji nośnika. Firma zastosowała autorskie kości 3D TLC i własny kontroler Samsung Elpis.SSD Samsung 980 Pro with Heatsink będzie dostępny już od 29 października w pojemnościach 1 TB i 2 TB, choć podstawowa edycja ma ich szerszy wachlarz (także 250 GB i 500 GB). Sugerowane ceny mają wynosić w zależności od pojemności 249,99 i 449,99 dolarów (odpowiednio w prostym przeliczeniu około 990 i 1785 złotych).Źródło i foto: Samsung / tomshardware