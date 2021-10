Niespodziewana premiera nowego smartfona Sony jeszcze w tym miesiącu

Sony zaskoczyło zapowiedzią.

Czego możemy się spodziewać?

Niestety, w zapowiedzi nie pojawiają się żadne informacje, ani nawet wskazówki na temat tego, co zobaczymy na prezentacji. Co więcej, w sieci dotychczas nie pojawiły się żadne konkretne przecieki, co jest niezwykle rzadkie, jeśli chodzi o premiery technologiczne. Logika wskazuje, że nie będzie to flagowy smartfon - modele 1 III oraz 5 III zaledwie kilka tygodni temu trafiły bowiem do oficjalnej sprzedaży. Możliwe więc, że chodzi o urządzenia z niższej półki, albo coś zupełnie z innej kategorii (na przykład tablet lub zegarek).



Niektórzy internauci mają podejrzenia, że może tu chodzić o tańszy smartfon lub inny produkt przeznaczony tylko na rynek lokalny. Zaprzecza temu jednak publikacja zaproszenia na event na globalnych profilach firmy.



Przyznam szczerze, że z niecierpliwością czekam na wspomnianą premierę - nie pamiętam kiedy ostatni raz nie wiedzieliśmy zupełnie nic o tym, co zostanie przedstawione znanego producenta.



Firma Sony przyzwyczaiła nas do dużej przewidywalności, zarówno jeśli chodzi o swoje produkty, jak i harmonogram ich prezentowania. Od kilku lat wiadomo, że na początku roku zobaczymy, któremu najpewniej będzie towarzyszyła jego mniejsza wersja i jeden lub dwa modele ze średniej półki. Zwykle, urządzenia trafiają do sprzedaży dopiero kilka miesięcy później, a następnie rozpoczynają się przygotowania do kolejnej premiery i cykl się zamyka.Wszystko wskazuje jednak na to, że ten rok będzie inny. Zupełnie niespodziewanie, japoński producent opublikował bowiem zaproszenie na prezentację nowych produktów (lub jednego produktu - tego jeszcze nie wiemy) z serii Xperia. Wydarzenie odbędzie się 25 października o godzinie 12:00 czasu wschodnioamerykańskiego letniego, czyli 26 października o 5:00 czasu polskiego. Transmisję będzie można oglądać na oficjalnym kanale firmy na YouTube.