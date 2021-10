Amazfit pokazał trzy nowe smartwatche. Mają działać długo na baterii

Model GTR 3 Pro, GTR 3 oraz GTS 3.





Amazfit GTR 3 Pro, GTR 3 i GTS 3 - specyfikacja oraz cena





Amazfit wprowadza na rynek trzy nowe smartwatche, które mogą pochwalić się długim czasem działania na jednym ładowaniu. Producent postawił na modele takie, jak GTR 3 Pro, GTR 3 oraz GTS 3. Firma twierdzi, że smartwatch GTR 3 jest w stanie działać do 21 dni na jednym ładowaniu.Pozostałe dwa modele będą mogły pochwalić się czasem pracy na poziomie 12 dni bez ładowania.Wszystkie z wyżej wymienionych zegarów działają pod kontrolą Zepp OS - ten współpracuje bez problemu z Androidem oraz iOS, a także usługami zdrowotnymi obu producentów. Sprzęty są w stanie także synchronizować dane z serwisami takimi, jak Strava czy Runkeeper.Poniżej znajdziecie oficjalną specyfikację oraz różnice pomiędzy modelami na zdjęciu udostępnionym przez producenta.Co tu dużo pisać - jest naprawdę nieźle. W zegarkach znajdziemy nie tylko ekran OLED, ale również całkiem sporo wbudowanej pamięci, jak również zestaw dużej ilości sensorów do pomiaru danych zdrowotnych. Wśród nich warto wymienić między innymi pomiar tętna, tlenu we krwi, stresu oraz częstotliwości oddechów. Zegarki Amazfit posiadają również koronę na tarczy, która pozwala na sterowanie poszczególnymi funkcjami. Co ciekawe, model Amazfit GTR 3 Pro został wyposażony również w głośnik pozwalający na integrację z asystentką Amazon Alexa. Producent twierdzi, iż jego nowego zegarki są w stanie z powodzeniem śledzić około 150 sportów oraz aktywności.Za Amazfit GTR 3 Pro trzeba zapłacić około 199 euro, model GTR 3 został wyceniony na 149 euro, a wersja GTS 3 będzie dostępna w bliżej nieokreślonym czasie. Można też podejrzewać, że będzie ona najtańszą propozycją chińskiego producenta w nowym portfolio zegarków.Obecnie nie wiemy, kiedy nowe sprzęty od Amazfit trafią na polski rynek. Bardzo możliwe, że trzeba będzie na to jeszcze trochę poczekać.Źródło: Amazfit / fot. Amazfit