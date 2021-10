Pierwszy iPhone z USB-C już jest. Stworzył go pewien inżynier

Wszystko działa jak należy.

iPhone z USB-C już jest i działa doskonale

"To jest to. W końcu zbudowałem pierwszego na świecie iPhone'a z portem USB typu C. Złącze obsługuje zarówno ładowanie, jak i transfer danych. Pierwsza część modyfikacji dotyczyła uruchomienia elektroniki. Kolejnym krokiem było wykonanie inżynierii wstecznej złącza Apple C94 i wykonanie autorskiej płytki drukowanej z żeńskim portem USB-C"

Prosty mod? Niekoniecznie

Unia Europejska od dłuższego czasu stara się zmusić producentów smartfonów do opracowania wspólnej ładowarki . Chodzi w zasadzie nie tyle o samą ładowarkę, co skłonienie koncernów do korzystania z jednego, zunifikowanego rodzaju złącza . Na przeszkodzie stoi oczywiście Apple, uparcie stosujące w swoich telefonach port Lightning. Firma zasłania się względami ekologicznymi, ale wśród opinii publicznej nie brakuje głosów, że gdyby Apple faktycznie chciałoby być eko, przeszłoby na USB-C . Pierwszy iPhone z USB-C został właśnie stworzony przez pewnego zdolnego majsterkowicza.Inżynier robotyki Ken Pillonel twierdzi, że stworzył pierwszego na świecie iPhone'a ze złączem USB-C i nie widzę powodów, aby mu nie wierzyć. W tym celu rozebrał swojego iPhone'a X i dokonał w nim pewnych modyfikacji. Usunął oczywiście port Lightning i zastąpił go USB-C, dzięki czemu teraz może używać kabli wykorzystujących ten standard do ładowania swojego urządzenia.Nie musicie mu wierzyć na słowo, oto film prezentujący sprzęt w akcji.- opowiada Pillonel.Działanie inżyniera nie ograniczało się wyłącznie do prostej podmiany portów, co jest rzeczą oczywistą dla każdego, kto choć trochę zna się na elektronice i oprogramowaniu. Jeśli postanowisz pójść w jego ślady... nastaw się na to, że zepsujesz swój sprzęt. Może lepiej poczekać, aż firma z Cupertino przejdzie na omawiany standard z własnej, prawie nieprzymuszonej woli? ;)Źródło: YouTube