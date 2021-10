Samsung patentuje skaner linii papilarnych jakiego jeszcze nie było

Nowa technologia może zadebiutować w Galaxy Fold 4.

Źródło: LetsGoDigital



Taki system wydaje się być idealną opcją na potrzeby Folda, jednak miejmy nadzieję, że zastosowanie nowoczesnej technologii nie będzie okupione utratą jakości, jak w przypadku kamery do selfie schowanej pod ekranem. Użytkownicy i recenzenci mocno krytykują bowiem jej jakość.



Czym jeszcze zaskoczy Galaxy Fold 4?

Dotychczas, wraz z kolejnymi generacjami składanego modelu, Samsung stawiał bardziej na ewolucję, niż rewolucję. Fold 3 niewiele różni się na pierwszy rzut oka od Folda 2, ale wydaje się, że o to ma właśnie chodzić. Koreańczycy mają konkretny pomysł, który chcą ulepszać i bardzo możliwe, że według tej myśli zaprojektowana zostanie czwarta edycja flagowca. W związku z tym, forma urządzenia ma być taka sama, a ulepszane będą tylko konkretne elementy.



Dużym optymizmem napawają informacje na temat potencjalnej ceny Folda 4. Według przecieków, ma ona być niższa niż u poprzednika, a to dzięki zoptymalizowaniu masowego kosztu produkcji najdroższych podzespołów, czyli ekranu i zawiasu. Jednocześnie, trudno wyobrazić sobie, żeby flagowiec Samsunga nie miał procesora z górnej półki, dlatego w myśl cięcia kosztów, producent może postawić na własne rozwiązanie, na przykład



Źródło:



to smartfon bardzo nowoczesny, jednak w przeciwieństwie do pozostałych flagowców o klasycznej konstrukcji, nie został wyposażony w skaner linii papilarnych wbudowany w ekran. Zamiast tego, postawiono na czujnik umieszczony na krawędzi obudowy. Powodem takiej decyzji są najprawdopodobniej przeszkody konstrukcyjne i obawy o wytrzymałość elastycznej powłoki chroniącej składany ekran. Możliwe jednak, że Samsung już znalazł rozwiązanie tego problemu.Jak informuje portal LetsGoDigital, słynący z ujawniania ciekawych patentów, koreańska korporacja pracuje nad innowacyjnym skanerem linii papilarnych. Jak możemy zobaczyć na szkicach i przeczytać w krótkim opisie, będzie to podwójny czujnik podekranowy, z możliwością obustronnej pracy. Jest to rozwiązanie dedykowane modelowi Fold, które pozwoli na schowanie go jednocześnie pod powierzchnią zewnętrznego, jak i wewnętrznego ekranu. Dokładną lokalizację można zobaczyć na poniższej wizualizacji.