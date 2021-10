IMILAB W12 i W11L w mega promocji. Tanie zegarki z pięknymi ekranami

Dobre okazje na smartwatche.

IMILAB W12 to interesujący smartwatch, którego premierę zapowiadaliśmy w połowie lipca bieżącego roku. Urządzenie trafiło wreszcie do sprzedaży, a jego cena okazała się jeszcze niższa od spodziewanej. Niemal równolegle debiutował IMILAB W11L, stworzony przede wszystkim z myślą o paniach. Teraz inteligentne zegarki można kupić w bardzo kuszącej promocji. Jeśli szukasz modnego czasomierza z kilkoma ciekawymi funkcjami, powinieneś zwrócić na nie uwagę.IMILAB tylko pozornie jest anonimową chińską marką. W istocie należy ona do ekosystemu produktów Xiaomi, co stanowi pewnego rodzaju gwarancję dobrej jakości produktu. Istotnie, pierwsze recenzje użytkowników z nim związane są bardzo pozytywne.Inteligentny zegarek wyposażony został w duży, czytelny ekran o przekątnej 1,32 cala i rozdzielczości 360x360 pikseli. To dotykowy panel TFT pokryty zakrzywionym szkłem 3D, osadzony w okrągłej kopercie z certyfikatem IP68, poświadczającym jej odporność na szkodliwe działanie wody oraz kurzu. Grubość metalowej obudowy wynosi zaledwie 10,8 mm, to sprawia, że prezentuje się ona świetnie na każdym nadgarstku.

IMILAB W11L, czyli coś dla Pań

IMILAB W12. | Źródło: IMILABNiewątpliwym atutem zegarka IMILAB W12 jest zastosowana w nim bateria o pojemności 330 mAh, która w połączeniu ze zoptymalizowanym oprogramowaniem zapewnia nawet 30 dni działania na jednym ładowaniu w trybie standby. Przy regularnym użytkowaniu czas pracy wyniesie 14 dni. To doskonały wynik, osiągany raczej wyłącznie przez opaski sportowe z dużo mniejszymi wyświetlaczami.IMILAB W12. | Źródło: IMILABSmartwatch przygotowano także z myślą o dbaniu o swoje zdrowie. W tej cenie trudno wymagać odbiornika GPS, ale jest licznik kroków, czujnik tętna podający pomiar w czasie rzeczywistym, a także oksymetr, sprawdzający saturację krwi. Łącznie IMILAB W12 oferuje 13 trybów treningowych, motywujących do zdrowego trybu życia i spalania zbędnych kalorii. Ponadto, mierzy też jakość snu.Połączenie ze smartfonem zapewniane jest przez moduł Bluetooth 5.0. Po sparowaniu z urządzeniem mobilnym z poziomu zegarka da się odbierać połączenia, odczytywać SMS-y i wiadomości z komunikatorów, ale też zczytywać dane z niego z poziomu przyjaznej apki. Tarcze zegarka są oczywiście w pełni konfigurowalne.IMIBLAB W12 kosztuje na co dzień na AliExpress ok. 275 złotych, ale teraz dzięki kuponowi IMILABWW12 cenę można obniżyć do poziomu ok. 163 złotych . Do wyboru są trzy różne wersje kolorystyczne, a w zestawie znajduje się dodatkowy pasek. Za te pieniądze, ten zegarek to naprawdę fajna propozycja.Drugi z zegarków to model, który swoim designem chce zwrócić uwagę żeńskiej części konsumentów. Jest nieco mniejszy, przez co subtelniejszy, ale od strony funkcjonalnej prezentuje się niemal identycznie jak model IMILAB W12.IMILAB W11L. | Źródło: IMILABIMILAB W11L zamknięto w aluminiowej kopercie z certyfikatem IP68. Sprzęt dysponuje 1,09-calowym ekranem o rozdzielczości 240x240 pikseli. Tarcze prezentowane na wyświetlaczu da się personalizować.IMILAB W11L. | Źródło: IMILABBateria umożliwia do 15 dni działania bez konieczności ładowania. Do dyspozycji użytkowników oddano 9 trybów sportowych oraz opcję odczytywania powiadomień ze smartfonu.Poza wszystkimi funkcjami wymienionymi we wcześniejszym modelu, IMILAB W11L dodatkowo oferuje możliwość śledzenia cyklu menstruacyjnego.Regularna cena IMILAB W11L na AliExpress wynosi ok. 215 złotych, ale kupon IMILABWW11 pozwoli Ci ją obniżyć do zaledwie ok. 159 złotych Źródło: mat. własny