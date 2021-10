15 praktycznych gadżetów z AliExpress do 10 złotych

Polecane gadżety z AliExpress.

1. Brelok EDC w kształcie noża - różne rodzaje

2. Tylna lampka rowerowa LED - różne kształty

Cena:

3. Trzyetapowa ostrzałka do noży i nożyczek

4. Organizator do kabli z taśmą 3M - 20 sztuk

5. Taśma LED z czujnikiem ruchu

Cena:

6. Przedłużacz jack 3.5 mm AUX - różne długości

7. Taśma obustronna 3M, bardzo mocna - różne szerokości i długości

8. Zestaw składanych sztućców na camping i nie tylko

9. Silikonowy organizer do przewodów

10. Opaska na rzep do okablowania - różne długości

11. Przewód USB-C z szybkim ładowanie do 100 W od Baseus

12. Szkło ochronne 9D dla smartfonów Xiaomi i Redmi

13. Magiczna gąbka do usuwania zabrudzeń

14. Najtańsze słuchawki TWS I7S

15. Płytki bazowe do klocków - dużo tańsze niż w Polsce

Co można kupić na AliExpress w cenie do ok. 10 złotych? Okazuje się, że całkiem sporo przydatnych gadżetów. W osiemdziesiątej już odsłonie naszego cyklu artykułów poświęconych interesującym produktom z Chin skupiamy się właśnie na tym przedziale cenowym. Jeśli w dzisiejszym zestawieniu nie znajdziesz niczego dla siebie, na dole wpisu zamieściliśmy odnośniki do wszystkich wcześniejszych wpisów z naszej coniedzielnej serii.jeśli postanowisz sobie coś kupić na AliExpress, do ceny niektórych produktów należało będzie doliczyć VAT. Podatek zostanie dodany po włożeniu produktów do koszyka i przed finalizacją zamówienia. Cena może wzrosnąć nawet o 23%. Ceny podajemy przed doliczeniem dodatkowej opłaty - często da się jej uniknąć, zamawiając towar z magazynu w Europie lub z odpowiednią opcją wysyłki.Nie masz pomysłu na brelok do kluczy? Być może fajnym pomysłem jest przypięcie do nich niewielkiego nożyka EDC, zamkniętego w równie małym futerale. Do wyboru kilka ciekawych wzorów.Tylna lampka rowerowa może pomóc wyróżnić się na tle innych rowerzystów. Wystarczy wybrać taką z interesującym wzorem. Polecane tu lampki nie tylko święcą naprawdę mocno, ale są też dostępne w trzech kształtach.Masz już dość tępych noży i nożyczek w domu? Nie kupuj kolejnych - zamiast tego spraw sobie podstawową ostrzałkę, która pomoże naostrzyć niedrogie ostrza. Do droższych polecamy już odpowiednie kamienie.Dopóki nie zastosujesz tych niewielkich gadżetów, nie będziesz sobie zdawał sprawy z tego, jak efektownie mogą wyglądać ładnie uporządkowane przewody na biurku lub w dowolnym innym miejscu domu. Cena podana za zestaw 20 sztuk.Podświetlenie LED z detektorem ruchu przyda się w garażu, kuchni, łazience i korytarzu, który często przemierzasz nocą. Zastosowania można z resztą mnożyć - puść wodze wyobraźni. Do wyboru warianty o różnej temperaturze barwowej światła.Przewód AUX jest zbyt krótki, aby połączyć głośniki z komputerem lub telewizorem? Spraw sobie odpowiedniej długości przedłużacz. Polecamy ten model - jest tani i zbiera całą masę pozytywnych opinii.Trudno Ci będzie znaleźć drugą tak wytrzymałą i mocno wiążącą dwa przedmioty taśmę dwustronną. Do wyboru cała masa wariantów, różniących się od siebie szerokością i długością. Pozycja obowiązkowa w każdej narzędziówce.Zestaw kompaktowych, składanych sztućców to must have na każdym biwaku, wyprawie rowerowej i podczas każdego wyjazdu, na który nie możesz zabrać dużego bagażu, a potrzebujesz akurat noża, łyżki i widelca.Kolejne z akcesoriów przydatnych na biurku. Dzięki niemu wszystkie niezbędne przewody zawsze będziesz miał pod ręką.W parze z poprzednimi gadżetami ułatwiającymi porządkowanie okablowania doskonale sprawdzają się taśmy na rzep. Zepniesz nimi kable wewnątrz obudowy, za szafkami i w dowolnym innym miejscu. Dzięki temu łatwiej Ci będzie chociażby odkurzać. To się sprawdza, serio.Przewodów USB-C nigdy zbyt wiele, zwłaszcza tych dobrej jakości. Ja dysponuję jednym podstawowym, jednym "wyjazdowym", jednym zapasowym oraz krótkim do samochodu, który umożliwia mi korzystanie z Android Auto. Zastanów się, czy nie warto zainwestować w taki kabelek.Xiaomi to jedna z najpopularniejszych marek smartfonów w Polsce. Jeśli korzystasz z jednego z telefonów tej firmy, spraw sobie szkło albo folię ochronną na ekran oraz obiektyw tylnego aparatu. W tej ofercie kupisz tanie i sprawdzone produkty tego rodzaju, legitymujące się pozytywnymi recenzjami użytkowników.Za pomocą tej gąbki łatwiej Ci będzie usuwać trudne do usunięcia nieczystości z przeróżnych powierzchni. Zestaw takich gąbek jest naprawdę tani na AliExpress - nie przepłacaj za nie w polskich sklepach.Warto mieć w domu jakieś słuchawki "na czarną godzinę" i inne specjalne okazje, w których nie chcesz korzystać z drogich słuchawek podstawowych. I7s sprawdzają się w tej roli idealnie. Ich główną zaletą jest niska cena - nie oszukujmy się, że cokolwiek więcej.Tanie płytki bazowe do klocków? A proszę bardzo - te na AliExpress sprzedawane są w przeróżnych rozmiarach i kilkukrotnie (!) taniej, niż w polskich sklepach.Jeśli poszukujesz ciekawych innych gadżetów, które naszym zdaniem warto zamówić z Chin, obserwuj naszą grupę China Deal - Elektronika (okazje, kupony, zniżki) na Facebooku i koniecznie rzuć okiem na poniższe publikacje: