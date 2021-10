Amazfit GTR 3, GTS 3 i GTR 3 Pro - wyciek informacji o zegarkach przed premierą

Mnóstwo nowości.

Wygląda na to, że już 12 października tego roku odbędzie się premiera nowej generacji zegarków należącej do blisko współpracującej z Xiaomi marki Huami - czy raczej: Zepp Health - Amazfit. Smartwatche Amazfit GTR 3, GTR 3e, GTS 3 i GTR 3 Pro będą propozycją dla osób poszukujących niedrogich inteligentnych zegarków do uprawiania sportu, ale także do użytkowania ich na co dzień. Ich zdjęcia ukazały się w sieci za sprawą otrzymania certyfikacji w Brazylii.Jak donosi brazylijski serwis Canaltech, nowe zegarki z serii Amazfit GTR 3 i GTS 3 znajdują się w przedeniu premiery. Huami China potwierdziło, że data prezentacji (nie dostępności) w Chinach to 12 października. Na tę chwilę nie wiemy nic na temat debiutu w Europie, ale... zegarki Amazfit da się z łatwością zamówić na AliExpress.

Źródło: XiaomiTodayAmazfit GTR 3 zostanie wyposażony w okrągłą kopertę, 1,39-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 454x454 pikseli i baterię o pojemności 450 mAh. Jego pracą zawiadywał będzie system Zepp OS, działający również na pokładzie pozostałych urządzeń. Czas pracy na baterii to nawet 24 dni. Droższy Amazfit GTR 3 Pro otrzyma ekran 1,45-calowy z nieco cieńszymi ramkami.Xiaomi Amazfit GTR 3. | Źródło: XiaomiTodayW prostokątnych kopertach, przywodzących na myśl zegarki Apple Watch, zamknięty zostanie Amazfit GTS 3. Możemy się spodziewać po nim większego, 1,75-calowego ekranu AMOLED i... w zasadzie nie wiemy niczego więcej poza tym, że zostanie wyposażony w koronkę do obsługi niektórych jego funkcji.Xiaomi Amazfit GTS 3. | Źródło: XiaomiTodayNiestety, nie wiemy nic na temat ewentualnej obecności NFC w którymkolwiek z modeli.Co ciekawe, data na angielskojęzycznym teaserze wskazuje na debiut zegarków 11 października. Być może premiera europejska odbędzie się równolegle, a chiński oddział po prostu nie uznał za stosowne o niej wspomnieć?Ceny nowych inteligentnych zegarków mają wynosić ok. 215 dolarów (ok. 854 złotych) za model Amazfit GTR, ok. 230 dolarów (ok. 914 złotych) za model Amazfit GTR 3 Pro oraz ok. 200 dolarów (ok. 795 złotych) za Amazfit GTS 3.Źródło: canaltech, xiaomitoday