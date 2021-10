Google Pixel 6 i 6 Pro bez tajemnic. Aż chce się je mieć

Grozi mu długa odsiadka.

Google Pixel 6 i 6 Pro - szczegóły

Od premiery smartfonów Google Pixel 6 i 6 Pro dzieli nas dokładnie 9 dni. To właśnie 19 października firma Google zaprezentuje światu swoje nowe telefony, które dla wielu są "referencyjnymi" urządzeniami z systemem operacyjnym Android. Przecieki dotychczaczące przedstawicieli najnowszej serii smartfonów docierają do nas już od kilku tygodni, jednakże żaden nie zawierał tylu szczegółów, co wczorajszy. Carphone Warehouse pomyłkowo umieścił na swojej witrynie całą masę oficjalnych informacji na temat Google Pixel 6 i 6 Pro. Wyciek potwierdził kilka detali, o których mówiono w ciągu ostatnich tygodni.Sprzedawca z Wielkiej Brytanii zamieścił w sieci dwie strony, zawierające najważniejsze informacje na temat Google Pixel 6 i 6 Pro. Zrzuty ekranu zdążył wykonać niezawodny Evan Blass. Dowiadujemy się z nich interesujących technikaliów.Przede wszystkim, Google Pixel 6 i 6 Pro wykorzystywały będą procesory Google Tensor oraz chip Titan M2, odpowiedzialny za bezpieczeństwo. Tensor ma zapewniać wydajność aż o 80% większą, niż układ zastosowany w smartfonie Google Pixel 5.Obudowy obu urządzeń otrzymały certyfikację IP68, co potwierdza ich odporność na szkodliwe działanie pyłu i wody. Ekrany smartfonów chroni szkło Corning Gorilla Victus. W przypadku Pixel 6 mamy do czynienia z 6,4-calowym ekranem Smooth Display, w modelu Pixel 6 Pro jest to 6,7-calowy panel LTPO o częstotliwości odświeżania 120 Hz. W mniejszym modelu odświeżanie wyniesie 90 lub 120 Hz.