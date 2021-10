Znamy datę premiery OnePlusa 9RT - pierwszego smartfona z OxygenOS 12

Zapowiada się interesująco.

Źródło: Ishan Agarwal - Twitter @ishanagarwal24



Co nowego w OxygenOS 12?

Po ogłoszeniu integracji nakładki OnePlusa z tą od Oppo, czyli ColorOS, mogło się wydawać, że OxygenOS odejdzie w zapomnienie. Tymczasem, wszystko wskazuje na to, że interfejs wciąż będzie rozwijany, jednak po prostu przy bliskiej współpracy z partnerami z Oppo. Jego dwunasta edycja jest już za rogiem, o czym świadczy oficjalny komunikat OnePlusa, z listą kompatybilnych urządzeń (OnePlus 8, OnePlus 9R 5G, OnePlus 8 Pro, OnePlus 7 Pro, OnePlus 7, OnePlus 7T, OnePlus 7T Pro, OnePlus Nord 2 5G, OnePlus Nord CE 5G, OnePlus Nord).



Najświeższa generacja nakładki OnePlusa będzie cechowała się przede wszystkim uaktualnioną oprawą graficzną, nawiązującą akcentami do Androida 12 i posiadająca elementy wspomnianego ColorOS. Poza tym nowych funkcji doczeka się aplikacja Work Life Balance, Notatki, Shelf i tryb ciemny (trzy stopnie “ciemności”).



Źródło:



Firma OnePlus oficjalnie ujawniła datę prezentacji nowego smartfona - modelu 9RT, który będzie odświeżoną wersją budżetowej odmiany tegorocznego flagowca. Premiera odbędzie się 13 października, czyli w środę, o godzinie 19:30, co w naszej strefie czasowej przekłada się na 13:30.Dzięki grafikom, które są już dostępne w sieci, wiemy jak urządzenie będzie wyglądało i w tej kwestii nie ma co liczyć na jakiekolwiek zaskoczenie. Obudowa smartfona jest niemal identyczna, jak u pozostałych słuchawek z linii OnePlus 9. Ciekawiej prezentuje się natomiast to, co znajdziemy w środku. Za wydajność będzie odpowiadał najprawdopodobniej Snapdragon 870, który ma być wspierany nawet przez 12 GB pamięci RAM. Aparat ma bazować na matrycy IMX766, znanej z modelu Nord 2. Wyświetlacz zostanie wykonany w technologii AMOLED, będzie miał przekątną 6,55 cala i rozdzielczość Full HD+. Maksymalna częstotliwość odświeżania, jak przystało na OnePlusa, to 120 Hz. Akumulator ma mieć pojemność 4500 mAh z obsługą szybkiego ładowania o mocy 65 W.Model jest interesujący nie tylko ze względu na specyfikację, ale też sofware - na pokładzie będzie najprawdopodobniej pracował system Android 11 (choć pojawiają się też informację o 12) z nową nakładką OxygenOS 12.