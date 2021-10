Tania elektronika w Biedronce. Opaska sportowa i coś dla majsterkowiczów

Ciekawe gadżety w niskich cenach.

W ostatnim czasie trzymamy rękę na pulsie jeśli chodzi o tanią elektronikę w polskich supermarketach. Spore zainteresowanie wpisami na ich temat pokazuje, że warto to robić. Z tej okazji idziemy za ciosem i prezentujemy Wam ciekawe gadżety, które już 11 października trafią do oferty sieci sklepów Biedronka. Ucieszą się osoby aktywne oraz te ze zmysłem złotej rączki.Na pierwszy plan wysuwa się opaska sportowa Setty RunFit SB-110, czyli klon popularnej z podobnych wyprzedaży opaski Forever SB-110. To całkiem przyzwoicie działające urządzenie, zamknięte w wodoszczelnej obudowie (IP67), mające za zadanie mierzyć kroki, puls, temperaturę ciała, monitorować sen i pełnić funkcję zdalnej migawki aparatu. To ostatnie możliwe jest dzięki obecności modułu Bluetooth 5.0.

Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z gazetki BiedronkaNa jednym ładowaniu baterii akcesorium przepracuje nawet 10 dni. Co ważne, działa zarówno z urządzeniami z Androidem, jak i iOS. Cena to 79,90 złotych.Kolejne interesujące produkty to latarka czołowa z czujnikiem ruchu o strumieniu 270 lm i dwóch trybach świecenia oraz latarka multifunkcyjna 200 lm z trzema trybami świecenia. Pierwszą można wykorzystać podczas wędrówek górskich, a drugą na rowerze, za sprawą specjalnego uchwytu dostępnego w zestawie. Ceny? 24,99 złotych za każde z urządzeń.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z gazetki BiedronkaMoją uwagę zwrócił bardzo fajny "naświetlacz" marki Lethe, który sprawdzi się doskonale w roli latarki warsztatowej, będącej w stanie skutecznie oświetlić na przykład całe podwozie samochodu. Może też pełnić funkcję latarki o bardzo dużej mocy. Wbudowany akumulator ze wskaźnikiem ładowania może pełnić funkcję powerbanku. Cena to 79,90 złotych.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z gazetki BiedronkaJako zupełną ciekawostkę podaję radio budowlane Niteo, które... cóż, wygląda pancernie i ponoć jest odporne na działanie kurzu i wody - nie wiem jak wygląda sprawa uszkodzeń mechanicznych. Zasilane z sieci lub akumulatora obsługuje Bluetooth 4.2, ma wbudowane radio FM, wyświetlacz LCD i dysponuje specjalną zamykaną kieszenią z przewodem AUX do podpięcia telefonu. Moc to 5 W, a wymiary - 27,8 x 20 x 19,2 cm. Cena to 149 złotych.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z gazetki BiedronkaOprócz powyższych warto zerknąć na odkurzacz warsztatowy (199 złotych) oraz zestawy akcesoriów do majsterkowania (59,90 złotych). Udanych łowów!Źródło: mat. własny