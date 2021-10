Ludzie stali całą noc w kolejce aby kupić karty graficzne w Media Expert (wideo)

Było "grubo".

Większość czytelników naszego serwisu jest zbyt młoda, by pamiętać kolejki do sklepów z czasów PRL-u. Polacy przyzwyczajeni byli kiedyś do tego, że aby zakupić pewne towary, takie jak choćby papier toaletowy, należało odstać swoje przed sklepem. Wydawać by się mogło, że tamte minęły bezpowrotnie. Nic bardziej mylnego. Odbywające się dziś wydarzenie o nazwie RTX Day dało polskiej młodzieży namiastkę tego, co przeżywali ich rodzice.W ramach wydarzenia o nazwie RTX Day Polacy mieli dziś szansę kupić jedną z 400 kart graficznych NVIDIA GeForce RTX w cenie zbliżonej do sugerowanej. To wielkie wydarzenie, zważywszy na to, iż układy graficzne są albo niedostępne w sklepach, albo sprzedawane w cenie dwu- lub nawet trzykrotnie wyższej od sugerowanej:Promocja została zorganizowana wspólnie przez firmę NVIDIA i sieć sklepów Media Expert punktualnie o godzinie 10:00 w Warszawie, w elektromarkecie Media Expert przy ul. Łopuszańskiej 22. Spodziewaliśmy się, że jeszcze przed otwarciem będą ustawiać się doń długie kolejki i... nie pomyliliśmy się. Pierwsze osoby stanęły w kolejce już wczoraj (!) około godziny 20:00. Wejście do sklepu zostało ogrodzone barierkami.

Kolejka dzień przed RTX Day - o 20:29, 8 października 2021 roku. | Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z wydarzenia Media Expert na FacebookuW sieci pojawiło się wiele podobnych zdjęć - o godzinie 4 nad ranem przed sklepem koczowało już całkiem sporo osób.Kolejka przed Media Expert ok. 4 rano, 9 października 2021 roku. | Źródło: Wykop.plPrawdziwy szał zaczął się rano, a filmy dokumentujące ogromną kolejkę zaczęły pojawiać się w sieci. Osoby na szarym końcu liczyły, że uda im się załapać na jeden z czterystu egzemplarzy kart GeForce RTX 3060 LHR i GeForce RTX 3060 Ti LHR od firm ASUS i Gigabyte.Przed wejściem do lokalu naganiacze wykrzykiwali do wymęczonych oczekujących hasła w stylu "zróbcie hałas", starając się podkręcić atmosferę. Próbuję sobie do teraz wyobrazić co by było, gdyby taki sam tekst rzucił ktoś do stojących w kolejce po papier toaletowy kilkadziesiąt lat temu. Przecież sytuacja jest analogiczna: i tu i tu mamy do czynienia z niewielką dostępnością towaru, za którym ktoś gotów jest ustawiać się w długich kolejkach.Cała sytuacja wyglądała dość groteskowo także w środku, gdzie ustawiono ściankę do zdjęć. Każdy mógł zrobić sobie zdjęcie z paragonem i zakupioną kartą - z wybranymi uczestnikami wydarzenia przeprowadzano wywiady.Jeśli komuś bardzo zależało, zapewne kupił kartę. Wiele osób odeszło z kwitkiem. Mamy nadzieję, że za jakiś czas takie sceny odejdą w niepamięć, a nikt nie będzie musiał koczować pod sklepem, aby wydać swoje pieniądze.Czy ktoś z Was brał udział w łowach i wrócił z którąś z kart do domu?Źródło: YouTube