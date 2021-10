Potrzebujesz nowego smartfona? To ostatni moment na zgarnięcie OPPO Reno6 5G

Zapraszamy do udziału w konkursie.

Na początku miesiąca ogłosiliśmy konkurs, w którym nagrodą główną jest niezwykle atrakcyjny smartfon - OPPO Reno6 5G. Zadanie jest proste - przedstaw swój pomysł na przetestowanie urządzenia i zrealizuj kreatywny test, a sprzęt trafi właśnie do Ciebie.Konkurs kończy się jutro (10 października 2021 r.) o godz. 23:59, dlatego warto wysłać zgłoszenie już teraz!OPPO Reno6 5G to smartfon, który wyróżnia się nie tylko solidnym wykonaniem czy świetnym wyglądem, ale i unikalnymi funkcjami dla osób kreatywnych. To właśnie z tym aspektem związany jest nasz konkurs. Wystarczy wymyślić ciekawy sposób na przetestowanie smartfona, a później zrealizować swój pomysł.Warto wspomnieć, że OPPO Reno6 5G wyposażono w innowacyjne funkcje wideo, w tym ulepszoną wersję funkcji AI Highlight Wideo oraz w całkowitą nowość – funkcję, zapewniającą efektowany efekt rozmycia tła.