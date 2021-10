Specyfikacja PCIe 6.0 udostępniona. Debiut za kilka miesięcy

Szybko poszło.



Założę się, że większość czytelników naszego serwisu korzysta z komputerów wykorzystujących standard PCIe 3.0. Wprawdzie PCIe 4.0 jest już obecne w komputerach konsumenckich od jakiegoś czasu, ale nie wszyscy zdecydowali się na przesiadkę, skuszeni chociażby podwyższonymi transferami danych, oferowanymi przez nośniki SSD M.2 PCIe 4.0. Dla wielu zaskoczeniem może być fakt, został już opracowany iż standard



PCIe 6.0 - specyfikacja

PCI Special Interest Group (PCI-SIG) opublikowała w tym tygodniu projekt specyfikacji 0.9 dla PCIe 6.0. To ostateczny projekt przed wydaniem pełnej wersji 1.0, która powstanie na przestrzeni kilku miesięcy, na początku 2022 roku.



W komputerach konsumenckich PCIe to technologia, która łączy ze sobą od strony komunikacyjnej niektóre podzespoły - karty graficzne, dyski SSD i inne komponenty, z płytami głównymi. Każda wersja PCIe ma coraz to większą przepustowość, przekładającą się na szybsze połączenia. PCIe 6.0 ma oferować podwojoną przepustowość względem PCIe 5.0, co przełoży się na do 64 gigatransferów na sekundę i do 256 GB/s w konfiguracji x16.



Założę się, że większość czytelników naszego serwisu korzysta z komputerów wykorzystujących standard PCIe 3.0. Wprawdzie PCIe 4.0 jest już obecne w komputerach konsumenckich od jakiegoś czasu, ale nie wszyscy zdecydowali się na przesiadkę, skuszeni chociażby podwyższonymi transferami danych, oferowanymi przez nośniki. Dla wielu zaskoczeniem może być fakt, został już opracowany iż standard PCIe 5.0 , a właśnie udostępniono finalny draft specyfikacji standardu PCIe 6.0. Za rozwojem technologii trudno jest czasem nadążyć.PCI Special Interest Group (PCI-SIG) opublikowała w tym tygodniu projekt specyfikacji 0.9 dla PCIe 6.0. To ostateczny projekt przed wydaniem pełnej wersji 1.0, która powstanie na przestrzeni kilku miesięcy, na początku 2022 roku.W komputerach konsumenckich PCIe to technologia, która łączy ze sobą od strony komunikacyjnej niektóre podzespoły - karty graficzne, dyski SSD i inne komponenty, z płytami głównymi. Każda wersja PCIe ma coraz to większą przepustowość, przekładającą się na szybsze połączenia. PCIe 6.0 ma oferować podwojoną przepustowość względem PCIe 5.0, co przełoży się na do 64 gigatransferów na sekundę i do 256 GB/s w konfiguracji x16.

Przepustowość PCIe rośnie dwukrotnie co 3 lata. | Źródło: PCI-SIG



PCIe 5.0 obejmie również kodowanie oparte na jednostce sterującej przepływem (FLIT) i korekcję błędów w przód o niskim opóźnieniu (FEC). FEC będzie miał dodatkowe mechanizmy poprawiające wydajność przepustowości. PCIe 6.0 będzie wstecznie kompatybilny z poprzednimi generacjami.



Należy pamiętać o tym, że minie dużo czasu, zanim PCIe 6.0 faktycznie trafi w ręce konsumentów - początkowo zostanie wykorzystane w serwerach. Zazwyczaj sprzęt konsumencki wykorzystujący nową architekturę debiutuje w sprzedaży w okresie od 12 do 18 miesięcy od udostępnienia finalnej wersji specyfikacji. Oznacza to zatem premierę pierwszych płyt głównych z początkiem roku 2023 roku lub w jego połowie.



Najnowsze procesory, dyski SSD i karty graficzne wykorzystują obecnie PCIe 4.0. Specyfikacja PCIe 5.0 pojawiła się w 2019 roku, ale producenci sprzętu wciąż przygotowują się do aktualizacji wszystkich swoich produktów do tej generacji.



Źródło: PCI-SIG