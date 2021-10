ADATA XPG z rekordowym OC pamięci DDR5. Tak mocne przetaktowanie robi wrażenie

Wzrost MT/s do 170 proc. po OC na pamięci DDR5 ADATA XPG

Do premiery procesorów Intel Core 12 generacji, które będą obsługiwać nowe pamięci DDR5 pozostało jeszcze nieco czasu. Pierwsze zgodne płyty główne powinny być do wyboru zaopatrzone w sloty na DDR4 lub DDR5. W przypadku drugiego standardu możemy mówić o znacznie wyższych taktowaniach i przepustowości, choć okupionej wyższymi opóźnieniami.Jak finalnie będzie objawiać się przewaga wysokich taktowań mimo znacznie gorszych opóźnień? Tego jeszcze nie wiemy, będzie trzeba poczekać na pierwsze niezależne testy. Tak czy inaczej nalężące do firmy ADATA laboratorium XPG Overclocking Lab ogłosiło rekordowe przetaktowanie modułów DDR5 własnej marki.