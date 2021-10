Meble i gadżety gamingowe IKEA już w Polsce

Coś dla graczy.

Na początku tego roku IKEA zaprezentowała meble gamingowe , które powstały we współpracy z ASUS Republic of Gamers. Teraz nowości trafiły do polskich sklepów.IKEA informuje, że dzięki nowemu asortymentowi mebli i akcesoriów gamingowych stworzenie kompletnego, dostosowanego do potrzeb rozwiązania to nic trudnego.Nowa oferta produktów do gier obejmuje serie: UPPSPEL, LÅNESPELARE, MATCHSPEL, UTESPELARE, HUVUDSPELAR. W nowościach jest łącznie ponad 30 produktów. Fani gier znajdą dla siebie zarówno biurka i krzesła, czy szuflady, jak i pomocne akcesoria – uchwyt na kabel od myszy, poduszkę na kark oraz tablicę na ścianę, na której będzie można zawiesić niezbędne rzeczy.