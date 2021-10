Test płatności zbliżeniowych Mi Band 6 NFC. Tak działa Xiaomi Pay w Polsce

Polska premiera opaski Mi Smart Band 6 NFC już za nami. Urządzenie trafiło właśnie w moje ręce, a właściwie na mój nadgarstek, dlatego postanowiłem sprawdzić, jak działają płatnościMożliwość płatności zbliżeniowych to fukcja, na której brak do tej pory narzekali użytkownicy. W końcu otrzymaliśmy gadżet w naprawdę przystępnej cenie (249 zł), którym można płacić niczym zegarkiem Apple Watch czy Garminem.Od czego zacząć? Po skonfigurowaniu opaski w aplikacji Mi Fit należy wybrać usługę Xiaomi Pay. Tutaj ważna uwaga - płatności działają obecnie w Polsce jedynie z wybranymi kartami Mastercard wydanymi przez instytucje, takie jak Bank Pocztowym, fintechy ZEN.com i Curve . Ja skorzystałem z tej ostatniej. Dzięki Curve możecie płacić praktycznie dowolną kartą, ale o tym w daleszej części tekstu.W menu aplikacji Mi Fit wybierz zakładkę, a następnie Karta bankowa. Przed rozpoczęciem dodawania karty trzeba jeszcze ustawić. Na kolejnym ekranie możemy wpisać dane karty ręcznie lub zeskanować ją aparatem w telefonie.Po wpisaniu kompletnych dany, jak numer katy, imię i nazwisko właściciela, data ważności i kod CVV przechodzimy do aktywacji, która trwa ok. 2 minuty. W międzyczasie na ekranie pojawiają się wskazówki dotyczące płatności opaską.Po aktywacji odpowiedni token wgrany jest na urządzenie, którym od tej pory będzie można płacić. W praktyce przed pierwszą płatnością danego dnia musimy wybrać kartę zapisaną na opasce i podać ustawiony w aplikacji kod PIN.Tak „odblokowana” opaska pozwala na płatności w ciągu 24 godzin, w czasie których bez przerwy pozostanie na nadgarstku użytkownika.

Po dodaniu karty trzeba wpisywać PIN raz na 24h

Nie masz wspieranej karty? Można to obejść

Aby dokonać transakcji, trzeba zbliżyć nadgarstek z urządzeniem do terminala. Ale to nie wszystko, producent zastosował zabezpieczenie przed przypadkowym dokonaniem płatności. Zatem, aby zapłacić trzeba przesunąć palcem po ekranie w lewo, wówczas ukaże się zapisana karta i na tym ekranie kliknąć strzałkę w prawo. Wydaje się skomplikowane? Nie jest, cały proces ogranicza się do dwóch machnięć po ekranie.Jak już wspomniałem, z funkcji płatności mogą już korzystać użytkownicy kart Mastercard wydanych przez instytucje finansowe, takie jak Bank Pocztowy oraz fintechy ZEN.com i Curve. Wkrótce opaską Xiaomi będą mogli płacić także klienci banków BNP Paribas, Getin Bank, mBank oraz SGB-Bank i innych, o czym wspominaliśmy w naszym środowym artykule Jeżeli chcesz już teraz kupić Mi Band 6 NFC i płacić wygodnie w sklepach, osobiście mogę polecić aplikację. Dzięki niej za darmo w kilka minut wygenerujesz wirtualną kartę Mastercard. Curve to agregat kart płatniczych więc możesz wprowadzić do niej dane innej dowolnej karty płatniczej (debetowa lub kredytowa), a następnie płacić nią zbliżeniowo.Więcej o Curve pisałem w artykule na temat płatności zbliżeniowych na smartfonach Huawei z HMS