Intel nie zainwestuje miliardów euro w Wielkiej Brytanii. Chodzi o Brexit

Skutki wyjścia z Unii Europejskiej.

Intel rezygnuje z budowy fabryki w Wielkiej Brytanii

Wielka Brytania odczuwa negatywne skutki Brexitu, czyli wyjścia z Unii Europejskiej, na naprawdę wielu płaszczyznach. Właśnie dowiedzieliśmy się, że z inwestycji opiewającej na zawrotną kwotę 95 miliardów dolarów (ok. 378 miliardów złotych) zrezygnowała właśnie firma Intel. Chodzi o plany zbudowania w Europie gigantycznej fabryki procesorów, która miałaby w pewnym stopniu uniezależnić amerykańską firmę od fabryk znajdujących się w Azji.Intel ma ambitne plany na przyszłość, ale plany te nie są już związane z budową fabryki chipów w Wielkiej Brytanii. W trakcie wywiadu udzielanego BBC, dyrektor generalny Pat Gelsinger z Intela powiedział, że firma rozważała Wielką Brytanię jako potencjalną lokalizację dla fabryki chipów, ale wycofała się z planów ze względu na Brexit. Po Brexicie firma nie uważa już tego kraju za dobrą lokalizację do ekspansji w ramach swojej strategii IDM 2.0. Intel przygląda się teraz propozycjom z innych krajów europejskich. Miejmy nadzieję, że na liście jest także Polska.W zeszłym miesiącu Intel rozpoczął budowę dwóch zaawansowanych fabryk procesorów w Arizonie. Są one kluczem do odnowionej strategii firmy IDM 2.0, w ramach której nowy dział Intel Foundry Services po raz pierwszy w historii podejmie się produkcji kontraktowej dla innych firm.