Świetnie wyglądający polski RAM RGB. IRDM RGB DDR4 od GOODRAM

Szybki RAM z podświetleniem RGB rodem z Polski

Aż dziwne, że do tej pory polski producent Wilk Elektronik (tak, dosłownie producent, swoje moduły RAM wytwarza nie w Azji, tylko na miejscu w fabryce zlokalizowanej w Łaziskach Górnych) nie wprowadził jeszcze do oferty pamięci RAM z podświetleniem. Na szczęście po długim czasie oczekiwania wielbiciele RGB w komputerach mogą wybrać pamięć rodem z Polski.Zanim przejdziemy do wydajności, skupmy się na kwestiach oświetlenia. Nowe kości GOODRAM IRDM RGB DDR4 zostały wyposażone w 8 wielokolorowych diod LED. Są kompatybilne z systemami do zarządzania LEDami takich firm jak ASUS, MSI, Gigabyte czy ASRock. Nie trzeba instalować żadnych dodatkowych programów, wystarczą te od producenta płyty głównej naszego komputera.