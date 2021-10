Motorola moto e30 i e40. Dwa smartfony dla oszczędnych z czystym Androidem

Należąca do Lenovo marka Motorola zaprezentowała dwa smartfony w cenie znacznie poniżej 1000 złotych. Oba modele mimo niewygórowanej wyceny oferują potrójny system aparatów z technologią Quad Pixel czy ekrany o podwyższonym odświeżaniu 90 Hz.Nowe Motorole moto e30 i moto e40 są bardzo podobnymi jednostkami. Główny z trzech tylnych aparatów o rozdzielczości 48 Mpx dysponuje technologią Quad Pixel, która zbiera światło z kilku pikseli i później dzięki oprogramowaniu wylicza finalne wartości z większego zasobu informacji. Zdjęcie jest w mniejszej rozdzielczości (12 Mpx), ale ostrzejsze i lepiej reagujące na niedobory światła. Dodatkowo telefony dysponują matrycami 2 Mpx do wykrywania głębi (efekt rozmazania tła Bokeh) i kolejnymi 2 Mpx dedykowanymi zdjęciom makro. Przednie aparaty to w obu przypadkach matryce 8 Mpx.

Motorola moto e40 w kolorze Carbon Gray / Foto: Motorola

Osiem rdzeni z Androidem 11 i szybki dostęp do Asystenta Google

Na pochwałę zasługują też ekrany. Co prawda nie dostaniemy OLED, ale IPS Max Vision HD+ o rozdzielczości 1600x720 px (co daje zagęszczenie pikseli na poziomie 268 ppi) z podwyższonym odświeżaniem 90 Hz. Ich proporcje wynoszą 20:9, więc mamy do czynienia z ultrapanoramami. W dodatku odblokować telefony można za pomocą czytnika linii papilarnych umieszczonego na plecach w logo producenta lub metodą na rozpoznawanie twarzy.Według producenta ogniwa 5000 mAh zapewniają zapas energii na ponad 40 godzin działania. To zasługa niemalże w pełni czystego systemu Android 11 (Android 11 Go Edition w przypadku Motoroli moto e30) i niezbyt łasych na prąd komponentów. W Motoroli moto e30 zastosowano 2 GB RAM, a w wyższym modelu e40 4 GB RAM. Za pracę obu wersji odpowiada ośmiordzeniowy procesor UNISOC T700. Ciekawym dodatkiem jest przycisk Asystenta Google na krawędzi od razu aktywujący funkcję bez konieczności wymawiania komendy "Ok Google" czy korzystania ze skrótów na ekranie.