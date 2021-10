Nowy Xiaomi Fold z premierą jeszcze w tym roku i dostępnością w Europie

Szykuje się mocny konkurent Galaxy Z Folda.

Źródło: Xiaomi



Co wiemy o nowym Xiaomi Foldzie?

Urządzenie ma w większości aspektów być podobne do pierwowzoru. Nie zmieni się znacząco wygląd, ani kluczowe elementy specyfikacji, takie jak wielkość ekranu, pojemność baterii czy procesor. Zwiększona zostanie natomiast maksymalna częstotliwość odświeżania obu wyświetlaczy i teraz będzie wynosiła 120 Hz. Co więcej, producent zaimplementuje obsługę ekspresowego ładowania z mocą 120 W, co oznacza prawie dwukrotny wzrost możliwości względem poprzednika (67 W).



Istotną nowością ma być także schowanie kamery do wideorozmów pod ekranem. Użyta zostanie do tego technologia z modelu MIX 4, a więc obiektyw nie będzie w ogóle widoczny. Miejmy jednak nadzieję, że producent dopracuje rozwiązanie tak, żeby w końcu jakość zdjęć była porównywalna do konwencjonalnych jednostek.



Według źródła, premiera urządzenia to kwestia najbliższych tygodni. Nie podano jeszcze dokładnej daty, ale wstępnie mówi się o czwartym kwartale tego roku. Najbardziej cieszy jednak fakt, że jest duża szansa na uruchomienie globalnej dystrybucji, co oznacza że Galaxy Fold 3 w końcu może doczekać się sensownej alternatywy.



Źródło:



Europejscy użytkownicy nie mają na razie zbyt dużego wyboru, jeśli chodzi o składane smartfony. Fakt, że poza naszym kontynentem nie jest on dużo większy, jednak na rynku chińskim znajdziemy na przykład urządzenia tak jak, czy, których nie ma w globalnej dystrybucji. Wkrótce może się to jednak zmienić, bowiem według przecieków, kolejna generacja składanego Xiaomi może być dostępna także poza Chinami.Informacja pochodzi od użytkownika portalu Weibo o pseudonimie Bald Panda, specjalizującego się w upublicznianiu zakulisowych informacji o planach chińskich producentów elektroniki. Według niego, Xiaomi planuje w niedługim czasie zaprezentować odświeżoną wersję Mi Folda. Nie będzie to jeszcze całkiem nowa generacja, ale dostanie kilka usprawnień, a także, co najważniejsze, trafi do sprzedaży także poza Chinami.