Steam Deck pokazany od środka. Valve zachęca jednak, by nie grzebać w konsoli

Na oficjalnym kanale Valve pojawił się materiał prezentujący „teardown” konsoli Steam Deck. Przedstawiono za jego pomocą szczegółową instrukcję wymiany analogów oraz dysku SSD. Mimo to koncern zachęca użytkowników, by jednak nie rozbierali i nie naprawiali urządzenia na własną rękę.



Oficjalny teardown Steam Deck już w sieci

Już w grudniu Steam Deck trafi do pierwszych użytkowników. W jego posiadaniu są już liczni deweloperzy – w tym CD Projekt RED. Teraz zadaniem Valve jest oczywiście promocja sprzętu oraz zachęcanie jak największej liczby osób do zdecydowania się na jego zakup. Może w tym pomóc najnowszy film opublikowany przez koncern.



Postanowiono zrealizować klip przedstawiający rozkładanie konsoli Steam Deck na (prawie) czynniki pierwsze. Możemy na nim zobaczyć jej poszczególne elementy pokroju baterii, dysku SSD, analogów czy systemu chłodzenia. To jednak nie wszystko. Valve nie ma swoich fanów za idiotów i wprost pokazuje jak wymienić poszczególne części tego przenośnego PC.



Co zasługuje na uwagę – proces zmiany dysku SSD czy analogów jest banalnie prosty. Firma nie zachęca jednak do grzebania w konsoli. Głównym powodem ma być konstrukcja niekoniecznie sprzyjająca nieoficjalnym odpowiednikom konkretnych elementów oraz ryzyko uszkodzenia sprzętu, a co się z tym wiąże – utratą gwarancji.



Oczywiście Valve nie zakazuje zaglądania „pod maskę” konsoli i raczej szybko ukażą się materiały nieco dokładniej prezentujące wnętrze Steam Decka. Sam materiał zasługuje jednak na uwagę i docenienie, bo nie każdy producent jest aż tak skłonny odsłaniać szczegóły swoich produktów.



Źródło i foto: YouTube (@Valve)