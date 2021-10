Mi Smart Band 6 NFC już w Polsce. Sprawdź, jak płacić opaską

Płatności zbliżeniowe opaską Xiaomi w Polsce

Nie wszystkie karty wspierają rozwiązanie Xiaomi

„Aktualnie prowadzimy analizy dotyczące kilku nowych rozwiązań, w tym również wykorzystaniu przedmiotowej opaski, ale jest jeszcze zbyt wcześnie, aby wypowiadać się, co do kierunku decyzji w tym temacie”.





Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC - cena w Polsce

Bez wątpienia Mi Band to najpopularniejsza marka opasek sportowych nie tylko w Polsce. Opaska pozwala rejestrować wyniki treningów, badać stan zdrowia czy jakość snu. Świetnie sprawdza się jako dyskretny i wygodny ekran do powiadomień ze smartfonu. Jedyną cechą, której do tej pory brakowało, jest możliwość płatności zbliżeniowych. Dzięki współpracy Xiaomi z Mastercard teraz to się zmieni.Od dzisiaj możemy płacić za zakupy, używając wirtualnej karty płatniczej Mastercard zapisanej w formie tokena w opasce Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC.Proces płatności nie jest specjalnie skomplikowany. Wystarczy w aplikacji Mi Fit wybrać usługę Xiaomi Pay, dostępną przy zakupie opaski, wprowadzić dane wybranej karty Mastercard, a następnie odpowiedni token zostanie wgrany na urządzenie, którym od tej pory będzie można płacić w sposób równie łatwy, co zegarkiem lub telefonem.W praktyce użytkownik Mi Smart Band 6 NFC przed pierwszą płatnością danego dnia musi wybrać kartę zapisaną na opasce i podać ustawiony w aplikacji kod PIN. Tak „odblokowana” opaska pozwala na łatwe i szybkie płatności w ciągu 24 godzin, w czasie których bez przerwy pozostanie na nadgarstku użytkownika.Aby dokonać transakcji, wystarczy zbliżyć nadgarstek z urządzeniem do terminala POS. Przed przypadkowym dokonaniem płatności chroni funkcja świadomej autentykacji – decydując się na płatność, użytkownik musi przesunąć palcem ekran opaski z jednej strony na drugą. Wtedy urządzenie zostaje „aktywowane”, a dokonanie transakcji staje się możliwe.Już od dzisiaj, z funkcji płatności będą mogli skorzystać użytkownicy kart Mastercard wydanych przez instytucje finansowe, takie jak Bank Pocztowy oraz fintechy ZEN.com i Curve . Wkrótce opaską Xiaomi będą mogli płacić także klienci banków BNP Paribas, Getin Bank, mBank oraz SGB-Bank.Nasz redakcyjny kolega, Michał Pojałowski zwrócił się dziś do kilku banków z pytaniem odnośnie planów/przybliżonego terminu wprowadzenia płatności zbliżeniowych opaskami Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC. Poniżej prezentujemy odpowiedzi, które udało się uzyskać od wybranych instytucji.BNP Paribas Bank Polska S.A. - biuro prasowe):mBank, Kinga Wojciechowska-Rulka - Ekspert ds. relacji z mediami:Santander Bank, Ewa Krawczyk - Menedżer ds. komunikacji z mediami:Alior Bank, (biuro prasowe):PKO Bank Polski - biuro prasowe :Pekao S.A, (biuro prasowe):Nowa opaska Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC wprowadzona w partnerstwie z Mastercard to pierwszy z wielu produktów tej marki umożliwiających płatności zbliżeniowe i wspierających trend mobilnych płatności.Cena opaski ustalona została na poziomie. W promocji ma być dostępna za 199 zł.Źródło: Xiaomi, wł.