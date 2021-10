Kup komputer z kartą graficzną NVIDIA GeForce, otrzymasz interesujący prezent

Kup komputer i odbierz darmowy kod na grę.



Już dłuższy czas temu kupowanie gotowych zestawów komputerowych i laptopów stało się całkiem opłacalne za sprawą bardzo wysokich cen kart graficznych. Osoby, które nie mogą znaleźć układu graficznego w dobrej cenie, coraz częściej rozglądają się za "gotowcami" lub stanowiącymi w niektórych przypadkach alternatywę notebookami. To właśnie z myślą o nich NVIDIA przygotowała promocję.



Marvel’s Guardians of the Galaxy za darmo dla nabywców komputerów z kartami NVIDIA

Firma NVIDIA poinformowała o swojej najnowszej promocji, przeznaczonej dla osób poszukujących nowego komputera stacjonarnego lub laptopa z kartą graficzną GeForce RTX. Osoby które zakupią któreś z wymienionych urządzeń w sklepie biorącym w promocji, otrzymają cyfrową kopię gry Marvel’s Guardians of the Galaxy.







Akcja promocyjna nie jest przypadkowa. Gracze korzystający z kart graficznych GeForce będą mogli cieszyć się odbiciami światła opartymi na ray tracingu w czasie rzeczywistym oraz zwiększającą wydajność techniką NVIDIA DLSS.



Akcja potrwa do 28 października 2021 roku i obejmuje jednostki wyposażone w karty od GeForce RTX 3060 do GeForce RTX 3090. Wykluczone są z niej komputery z układami RTX 3050 i RTX 3050 Ti.



Premiera Alan Wake Remastered

Ogłoszenie o rozpoczęciu promocji zbiegło się z wczorajszą premierą gry Alan Wake Remastered. Odświeżona wersja Alan Wake, hitu z 2010 roku autorstwa Remedy Entertainment, zadebiutowała z zaimplementowaną techniką NVIDIA DLSS, która nawet dwukrotnie zwiększa wydajność rozgrywki w rozdzielczości 4K.







Źródło: NVIDIA