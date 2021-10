Pierwszy tablet techbite SmartBoard 10 LTE. I to z klawiaturą w zestawie

Możliwe, że nie znacie tak dobrze marki techbite. Jednak z pewnością kojarzycie firmę mPTech (myPhone), która za nią stoi. Polskie przedsiębiorstwo rozwija swoją drugą linię techbite o pierwszy w ofercie tablet z klawiaturą. Tak, nie trzeba nic dodatkowo dokupować, od razu w zestawie prosto od producenta znajdziecie etui z wbudowaną klawiaturą qwerty.mPTech podkreśla, że tablet techbite SmartBoard 10 LTE powinien zainteresować szczególnie użytkowników związanych z nauką i pracą zdalną oraz hybrydową. Dotykowy ekran IPS HD (1280 x 800 px) o przekątnej 10 cali wraz z etui zaopatrzonym w klawiaturę i duży touchpad (dzięki nóżce można rozłożyć je do formy przypominającą laptopa), zapewni komfort użytkowania także przy nieco bardziej zaawansowanych zadaniach niż zwykłe przeglądanie sieci. Dzięki nim chociażby tworzenie dokumentów czy odpisywanie na maile będzie o wiele sprawniejsze.

Obudowa wydaje się aluminiowa, a przynajmniej ma wzór szczotkowanego aluminium / Foto: mPTech

Osiem rdzeni i 3 GB RAM do codziennej pracy

Wybierając tablet techbite SmartBoard 10 LTE i będąc poza domem, nie trzeba nawet nosić ze sobą mobilnego routera czy udostępniać połączenia z komórki. Tablet ma wbudowany modem LTE i aż dwa gniazda na karty SIM. Urządzenie pracuje pod kontrolą systemu Android 11 i dysponuje kompletem złącz i interfejsów - Bluetooth 5.0 (choć raz wspomina się o 4.0), USB 2.0 typu C (ewentualnie microUSB i USB-A, dane są nieco niedokładne), dwuzakresowe WiFi, głośniki stereo, główny aparat 8 Mpx z AF i diodą doświetlającą oraz kamera selfie 5 Mpx. Producent nie podaje konkretnych wyników, ale wspomina, że wbudowane ogniwo 6500 mAh zapewni wielogodzinną pracę.W kwestii wydajności otrzymujemy już kilkuletni ośmiordzeniowy procesor Unisoc SC9863A z grafiką PowerVR GE8322, 3 GB RAM i 32 GB pamięci na dane, którą można dodatkowo rozszerzyć dzięki karcie microSD (jeśli użytkujemy tylko jeden moduł SIM - slot jest hybrydowy). Nie jest to flagowa specyfikacja, ale do standardowych zastosowań, a nawet gier (jeśli nie oczekujemy bardzo dużo) powinna wystarczyć. Tablet techbite SmartBoard 10 LTE jest dostępny w sugerowanej cenie producenta wynoszącej 999 złotych.Źródło i foto: mPTech